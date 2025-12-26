ทร.เผยกัมพูชาอยู่ระหว่างรื้อเขื่อนกันคลื่น ชี้แค่เปิดช่องน้ำ ไม่ทราบ "ฮุนเซน" สั่งหยุด

ผู้ช่วยโฆษก ทร.เผย กัมพูชาอยู่ระหว่างรื้อเขื่อนกันคลื่นในทะเลใกล้บ้านหาดเล็ก เท่าที่ทราบรื้อแค่เปิดช่องน้ำ ไม่ทราบกระแสข่าว ‘ฮุน เซน’ สั่งไม่ให้รื้อ
น.อ.นรา คุณโฑดม ผู้ช่วยโฆษก กองทัพเรือ(ทร.) กล่าวถึงความคืบหน้าฝ่ายกัมพูชารื้อเขื่อนกันคลื่น บริเวณหลักเขตที่ 73 ชายแดน บ.หาดเล็ก จ.ตราด ว่า อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่ขอพูดรายละเอียด
เมื่อถามย้ำว่ายังคงอยู่ในรูปแบบเดิมหรือไม่แค่เพียงเปิดช่องน้ำ ผู้ช่วยโฆษก ทร. ระบุว่า “เท่าที่ทราบตอนนี้ ใช่ครับ”
เมื่อถามถึงกระแสข่าวที่ว่า ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา สั่งไม่ให้รื้อเขื่อนกันคลื่น ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ผู้ช่วยโฆษก ทร. ระบุว่า “อันนี้ผมไม่ทราบ”