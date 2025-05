“เมลินดา” บิวตี้แบรนด์สัญชาติไทย สุดเจ๋ง! คว้า 3 รางวัลยอดขายสูงสุด ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน ในงาน EVEANDBOY BEST SELLING AWARDS 2024

เดินหน้าไม่หยุดยั้งสู่การเป็นแบรนด์เครื่องสำอางสัญชาติไทยยอดนิยมที่ครองใจมหาชนมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน กว่า 25 ปี ล่าสุด เมลินดา (MEILINDA) ผลิตภัณฑ์ภายใต้ บริษัท เอ็ม.ดี.อินเตอร์เนชั่นแนลคอสเมติกส์ (ประเทศไทย) สร้างปรากฏการณ์เป็นปีที่ 2 ด้วยการคว้า 3 รางวัลใหญ่ Best Selling ในงาน EVEANDBOY BEST SELLING AWARDS 2024 ถือเป็นบทพิสูจน์คุณภาพและความสำเร็จที่คนไทยทั้งประเทศต่างให้การยอมรับสำหรับงาน EVEANDBOY BEST SELLING AWARDS 2024 เป็นการมอบรางวัลแก่ผลิตภัณฑ์ความงามที่มียอดขายสูงสุดแห่งปี EVEANDBOY BEST SELLING AWARDS 2024 โดยการคัดเลือกสินค้าคุณภาพจากการจัดอันดับบิวตี้ไอเท็มสุดฮิตชั้นนำทั่วโลกที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในร้าน EVEANDBOY ทุกสาขาทั่วประเทศ และแบรนด์เมลินดา สามารถสร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ให้กับวงการบิวตี้เป็นปีที่ 2 ด้วยการคว้า 3 รางวัลมาครอง จาก 3 ผลิตภัณฑ์ยอดฮิต ได้แก่ Mood Mellow Eye Palette พาเลทตา, Fitting Lip Shaper ลิปไลเนอร์ และ The Shading Stick เฉดดิ้งสติ้ก โดยงานนี้ คุณพงศธร ลดาสุวรรณกุล และ คุณนิพัทธา ลดาสุวรรณกุล สองผู้บริหารแบรนด์เมลินดา นำทีมเข้ารับรางวัล ท่ามกลางเสียงปรบมือและความยินดีของผู้ร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ SPHERE GALLERY 1 ชั้น M ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์คุณพงศธร ลดาสุวรรณกุล เผยว่า “เป็นความภูมิใจและดีใจมากๆ ที่แบรนด์เมลินดาของเราได้รับรางวัล EVEANDBOY BEST SELLING AWARDS 2024 ซึ่งเป็นปีที่ 2 แล้วครับ ที่แบรนด์ของเราสามารถคว้ารางวัล Best Selling ที่วัดจากการจัดอันดับบิวตี้ไอเท็มสุดฮิตที่มียอดขายสูงใน EVEANDBOY จากทุกสาขาทั่วประเทศ ขอขอบคุณลูกค้าที่ชื่นชอบ และไว้วางใจ ในทุกผลิตภัณฑ์ของเรา รวมทั้งรีวิวต่างๆ ในออนไลน์ที่ใช้สินค้าของเราแล้วประทับใจจนกลายเป็นไวรัล และเป็นกระแสพูดถึงค่อนข้างมาก จากนี้ไปแบรนด์เมลินดาจะยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าเพื่อให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าและยืนยันคุณภาพของการเป็นแบรนด์เครื่องสำอางสัญชาติไทยที่ครองใจคนไทยทั้งประเทศมาอย่างยาวนานครับ”ด้าน คุณนิพัทธา ลดาสุวรรณกุล เผยต่ออีกว่า “3 ผลิตภัณฑ์ของเมลินดาที่คว้ารางวัล Best Selling ในปีนี้ เป็นไอเท็มยอดฮิตที่ถูกพูดถึงจากลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วประทับใจค่อนข้างมาก ตัวแรกก็คือ Mood Mellow Eye palette อายแชโดว์พาเลทท์ 9 ช่องสี โทนน้ำตาล ได้ฟินิชลุคละมุนแบบ Neutral Makeup เข้ากับเทรนด์สี Mocha Mousse สีแพนโทนแห่งปี 2025 เนื้อมีความนุ่มนวล โทนสีคลาสสิคที่แต่งได้ตลอด แต่งได้ทุกโอกาส และแต่งได้ทุกสีผิว ตัวที่สอง Fitting Lip Shaper ลิปไลเนอร์เบลอปากฟุ้ง เป็นไอเท็มที่มาแรงเข้ากับเทรนด์การทาลิปในปัจจุบันนี้ เนื้อเนียนนุ่ม ช่วยเบลนด์ขอบปากให้ดูเบลอฟุ้ง และช่วยวาดโครทำให้ปากดูเป็นรูปทรงชัดขึ้น ทำให้การทาลิป Complete ลุคสวยยิ่งขึ้น มีความติดทน สามารถใช้ได้กับลิปทุกประเภททั้งเนื้อแมท และ เนื้อที่มีความฉ่ำ และตัวที่สามคือ The Shading Stick คอนทัวร์แบบแท่ง ที่จริงใจ ตอบโจทย์เรื่องการใช้งานและโทนสีที่อิงกับโทนสีเหมือนเงาของแต่ละเฉดสีผิวทำให้ลุคที่ออก มาจากการใช้เฉดดิ้งจะดูมีความเป็นธรรมชาติเพิ่มมิติให้กับโครงหน้า เนื้อเนียน นุ่ม เบลนด์ ง่าย ติดทนตลอดทั้งวัน เรียกว่าเป็น 3 ไอเทมที่ตอบโจทย์สาวๆ ที่ชอบแต่งหน้าในทุกๆไลฟ์สไตล์ค่ะ”เรียกว่าเป็นแบรนด์เครื่องสำอางค์ที่เป็นไอเท็มยอดฮิตที่ได้รับความนิยมในทุกๆไลฟ์สไตล์ ตอกย้ำความสำเร็จของการเป็นแบรนด์คุณภาพที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน การันตีความพึงพอใจโดยการเป็นสินค้า Best Selling ในร้าน EVEANDBOY ทุกสาขาทั่วประเทศ พบกับ lipstick, eyeliner, eyebrow, mascara และ makeup tools & accessory สามารถติดตามข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของแบรนด์ MEILINDA ได้ที่ Official website: http://www.meilinda.co.th และช่องทาง social media:Facebook: https://www.facebook.com/meilinda.fanpageInstagram: https://www.instagram.com/meilinda_fanpage/X: https://x.com/MeilindafanpageTiktok: https://www.tiktok.com/@meilinda.officialสำหรับสินค้าของ MEILINDA มีจำหน่ายที่ EVEANDBOY ทั่วประเทศ พร้อมทั้งช่องทาง EVEANDBOY Online : www.eveandboy.com