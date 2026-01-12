นักเขียนดังยกย่อง “ศุภจี” รมว.พาณิชย์ ชี้เมินสนามหาเสียง มุ่งมั่น "หารายได้" เข้าประเทศ

นายปฏิพล อภิญญาณกุล นักเขียนชื่อดัง ยกย่อง นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ เมินกระแสหาเสียง แต่มุ่งเป้าสร้างรายได้เข้ากระทรวง ชูโมเดล “ข้าวประณีต” สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง พร้อมรุกคืบตลาดอินเดียด้วยอุตสาหกรรมสีเขียว
เมื่อวันที่ 11 ม.ค. เฟซบุ๊ก “Padipon Apinyankul“ของ นายปฏิพล อภิญญาณกุล นักเขียนชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความถึงนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยระบุข้อความว่า “ขณะที่คนอื่น ๆ กำลังมุ่งมั่น "หาเสียง"
แต่คุณศุภจีเธอกำลังมุ่งมั่น "หารายได้" เข้าประเทศ
ในระหว่างที่ทุกคนหาเสียง โอ้อวดนโยบายต่าง ๆ เพื่อสร้างความฝันให้ผู้คนเกิดจินตนาการ หลงใหลใคร่เคลิ้ม
คุณศุภจี กลับปลีกตัวไปทำงาน
เธอได้พยายามสร้างความแตกต่างของข้าวไทย ให้แตกต่างจากข้าวอื่น ๆ ที่เป็นคู่แข่งของไทย ด้วยการผลักดันให้เกิด "ข้าวประณีต"
ข้าวประณีต : เป็นตลาดใหม่สำหรับผู้บริโภคที่คำนึงความเป็นคุณภาพคัดเฉพาะเกรด สร้างความแตกต่างจากข้าวปกติทั่วไป และแตกต่างจากข้าวเวียดนาม ซึ่งเป็นคู่แข่งของเราในตลาดโลก
เปรียบเสมือนไวน์ หรือกาแฟ . ที่แม้นจะมีมากมายในชั้นวางสินค้า ทั้งตลาดปกติและตลาดไฮเอน
แต่การจะทำไวน์คุณภาพ หรือกาแฟเกรดพรีเมี่ยม เพื่อยกระดับ - มันต้องใช้ Story (เรื่องเล่า) เฉพาะ ให้มีเอกลักษณ์และรสชาติแบบฉบับ
มันจึงสามารถยืนส่องแสงอยู่ในพื้นที่ ที่มีคู่แข่งแออัดได้
ไม่ใช่แค่การขายข้าว พัฒนาข้าว หรือหาตลาดให้อาหารไทยเท่านั้น
คุณศุภจียังขายทุกอย่าง ที่จะสามารถนำเงินเข้าประเทศมาให้ได้มากที่สุด
ขณะที่คนอื่นหาเสียง แต่เธอบินไปยังเมืองมุมไบ อินเดีย เพื่อสร้างพันธมิตรเครือข่ายทางเศรษฐกิจ .
โดยนำเสนอสินค้าปิโตรเคมี วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร เหล็กกล้า ยางรถยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
คุณศุภจี มองว่าตลาดอินเดียเป็นตลาดใหญ่ ประชากรมีมาก มีชนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อกว่า 500 ล้านคนในปัจจุบัน (จากประชากรทั้งหมด 1,400 ล้านคน)
และประชากรชนชั้นกลางจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ถึง 800 - 900 ล้านคนในอนาคต ตามการพัฒนาเศรษฐกิจ
โดยได้นำเสนอการอุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งหมายถึงไทยมีวัสดุการก่อสร้างต่าง ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
คุณศุภจี อาจจะไม่ใช่คนเก่งที่สุด แต่เธอเป็นนักเจรจา ที่ทำงานขยันที่สุด
คุณศุภจี อาจจะไม่ใช่คนที่รอบรู้ทุกเรื่องดีที่สุด แต่เธอเป็นนักที่จะเรียนทุกเรื่อง อย่างไม่คิดจะยอมแพ้ต่อปัญหา ที่ตั้งใจที่สุด
ถ้าอยากจะใช้คนมีคุณภาพทำงาน ก็ต้องให้โอกาสคนมีคุณภาพ ได้ทำงาน
เธอ ไม่ใช่แค่ "พูดแล้วทำ" แต่เธอทำมากกว่าที่พูดเอาไว้"