สไนเปอร์เขมรโวสอยทหารไทยร่วงวันเดียว 72 ราย ล่าสุดน้องชายเผยพี่ชายโดนไทยยิงสวนดับแล้ว

สไนเปอร์เขมรคุยโว อ้างสอยทหารไทยร่วงวันเดียว 72 ราย ล่าสุดน้องชายโพสต์ภาพงานศพ เผยพี่ชายโดนพลแม่นปืนไทยยิงสวนตรงกล้องเล็ง เสียชีวิตแล้วตั้งแต่ 25 ธ.ค.
วันที่ 31 ธ.ค. เวลา 18.58 น. เฟซบุ๊กเพจ Army Military Force ได้โพสต์ภาพทหารพลแม่นปืน(สไนเปอร์)กัมพูชา ซึ่งเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.ทหารรายดังกล่าวได้โพสต์ภาพลงเฟซบุ๊กพร้อมโอ้อวดว่า วันเดียวสอยทหารไทยร่วง 72 ราย แต่ล่าสุดวันที่ 30 ธ.ค. น้องชายโพสต์ภาพบนเฟซบุ๊กพร้อมข้อความบรรยายว่า “เขาสละชีพเพื่อชาติ พวกทหารไทย (สไนเปอร์) ยิงเขา กระสุนของพวกมันพุ่งเข้าตรงกล้องเล็งปืนของพี่ชายผมพอดี เขาเสียชีวิตในสนามรบเมื่อวันที่ 25 ที่ผ่านมา”