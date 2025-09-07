กองทัพบกไทย – กองทัพบกอินเดีย ร่วมฝึกผสม “MAITREE 2025”

กองพลทหารราบที่ 4 โดยกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 14 จัดกำลังพลร่วมการฝึกผสมกับ กองทัพบกอินเดีย จาก 21st Battalion The MADRAS Regiment ณ สาธารณรัฐอินเดีย โดยการฝึกระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2568 ประกอบด้วย การรักษาความปลอดภัยของบุคคลสำคัญ การปฏิบัติทางยุทธวิธีต่อรถโดยสารขนาดใหญ่ การฝึกพลแม่นปืน และพลซุ่มยิง การฝึกยิงปืน การสาธิตศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว การปฏิบัติการรบในพท.สิ่งปลูกสร้าง
อีกทั้งยังมี กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรม ประเพณี Onam Festival Lunch (Sadhya) และ กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านอาหารอีกด้วย