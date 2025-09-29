"อัญมณี" กับ "ก้อนกรวด" นักเขียนดัง เทียบหมัดต่อหมัด รัฐมนตรีเก่า-ใหม่ แฉ 2 ปีไทยเสียเวลากับ "กองก้อนกรวด"

นายปฏิพล อภิญญาณกุล นักเขียนชื่อดัง ออกมาโพสต์ข้อความสับแหลกบุคคลในรัฐบาลเก่า เปรียบเป็นแค่ "ก้อนกรวด" ที่ไร้ค่าและทำให้ประเทศเสียเวลา 2 ปี พร้อมยกย่องรัฐมนตรีชุดใหม่ เช่น คุณสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว, คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์, และคุณซาบีดา ไทยเศรษฐ์ เป็นดั่ง "อัญมณี" ที่มีผลงานโดดเด่น โดยเฉพาะการเปรียบ ส.ส.หญิงคนหนึ่งเป็นเพียง "ผ้าเช็ดเท้า" เมื่อเทียบกับ "ผ้าไหมเลอค่า" ชี้ชัดความแตกต่างระหว่าง "ผลงาน" และ "ความสามารถ" ในการบริหารราชการแผ่นดิน
วันนี้ (29 ก.ย.) นายปฏิพล อภิญญาณกุล นักเขียนชื่อดัง ออกมาโพสต์ข้อความเปรียบเทียบบุคลากรทางการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในอดีตกับผู้ที่เพิ่งได้รับตำแหน่งใหม่ การเปรียบเทียบนี้เน้นให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง "ผลงาน" และ "ความสามารถ" ในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"จำเป็นต้องเปรียบเทียบให้เห็น
เพราะโลกใบนี้ สิ่งของสีเหลืองๆ แลอร่าม ที่วางอยู่ข้างหน้า หลายคนถูกหลอกให้เข้าใจว่ามันคืออัญมณี .. ทั้งๆ ที่มันคือก้อนกรวดเท่านั้น
"อัญมณี" กับ "ก้อนกรวด" มันต่างกันอย่างไร?
...
1. ภาพซ้ายมือ ภาพบน . คุณสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว
พอเริ่มรับตำแหน่ง รมว.กระทรวงการต่างประเทศ ท่านได้เปิดเกมรุกด้วยการไปชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชายแดนไทย-กัมพูชา ให้กับ UN ได้ฟัง
ท่านไม่ยึดติดกับร่างถ้อยคำที่ทางคณะทำงานเขียนมาให้ล่วงหน้า
ท่านเปลี่ยนถ้อยคำร่างธรรมดาๆ จากเดิม เป็นถ้อยวาจาความรู้สึก และข้อเท็จจริงสดๆ ร้อนๆ พูดให้เห็นภาพชัดเจน
● ส่วนภาพขวามือ ..
อย่าไปรู้ชื่อเลย จะรู้ไปทำไม เก็บช่องว่างของสมองเอาไว้จำอย่างอื่นดีกว่า .. รู้เพียงอยู่มาเกือบจะ 2 ปี ไม่มีอะไรขยับ
เหมาะแก่การเป็นเด็กถือกระเป๋าเอกสารเท่านั้น
...
2. ภาพซ้าย ตรงกลาง . คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์
ท่านเป็น รมว.พาณิชย์ ไม่ยอมเสียเวลา เริ่มผลักดันแก้ปัญหาเกษตรที่ราคาตกต่ำ และมุ่งเป้าผลักดันการส่งออก
เกษตรคือสินค้าหลักพื้นฐาน การส่งออกคือรายได้หนึ่งที่จะนำเงินเข้ามา
● ส่วนภาพขวามือกลาง .
ก็อย่าไปรู้ชื่อเขาเลย หัวใสแบบนั้นทำอะไรไม่เป็นหรอก .. ขณะแค่จะปลูกผมตัวเองก็ยังไม่สำเร็จ
...
3. ภาพล่าง ซ้ายมือ . คุณซาบีดา ไทยเศรษฐ์
ท่านเป็น รมว.วัฒนธรรม แม้จะนับถือศาสนาอิสลาม แต่ประเทศไทยเสมอภาคกันทุกศาสนา
คุณซาบีดาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องศาสนากับตำแหน่ง รมว.กระทรวงวัฒนธรรม ได้ฉลาดมาก .. ว่า
นี่เป็นลักษณะพหุวัฒนธรรม .. คือการผสมผสานในสังคมที่เปิดกว้าง
สาวอิสลามอะไร แต่งชุดไทยได้ปานนางฟ้า
คุณซาบีดาสวยสง่าในทุกการแต่งตัวเข้าสังคม ไม่มีอะไรเกินไปนิด ไม่มีอะไรขาดไปหน่อย
● ส่วนภาพคนทางขวามือนั้นเหรอ? เคยนั่งในตำแหน่ง รมว.วัฒนธรรมมาก่อน แต่อย่าให้แนะนำเลยนะ ดูเธอใส่เสื้อผ้าในแต่ละครั้งสิ
เอาเป็นว่า ..
ถ้าสุภาพสตรีภาพซ้ายมือ .. ดุจดั่งผ้าไหมเลอค่า
สตรีทางขวามือ .. ก็ผ้าเช็ดเท้าเท่านั้น
...
2 ปีที่ผ่านมา คนไทยเสียเวลากับ "กองก้อนกรวด" เหล่านี้ไปมากมายจริงๆ"