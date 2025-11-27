"ดร.ตฤณห์" ปะทะเดือดนักเขียนดัง! ปมบริจาคสะท้อน "ความล้มเหลวรัฐ" - จบลงด้วยการขอโทษ หลังถูกขู่ฟ้อง!

ดร.ตฤณห์ โพสต์ว่า การบริจาคของประชาชน เท่ากับ รัฐล้มเหลว นักเขียนดัง “ปฏิพล” สวนกลับว่า ไม่เกี่ยว เป็นเรื่องน้ำใจพื้นฐานสังคม ดร.ตฤณห์ โต้กลับว่า บริจาคคือ ”หัวใจ“ แต่จัดการภัยพิบัติคือ 'ระบบ' ของรัฐที่ขาดไม่ได้ พร้อม ขู่ฟ้อง สุดท้าย นักเขียนโพสต์ขอโทษ ยอมรับว่าตีความผิดพลาดและแยกประเด็นของ ดร.ตฤณห์ ที่ต้องการเน้นเรื่อง "ระบบ" ของรัฐไม่ดีพอ
จากกรณี ก่อนหน้านี้ ดร. ตฤณห์ ได้ออกมากล่าวว่า "การที่ประชาชน ต้องมาบริจาค เงินช่วยเหลือกันเอง คือความล้มเหลว ของรัฐนั้นๆ"
ต่อมา เมื่อวันที่ 26 พ.ย. นักเขียนดังสวน "ปฏิพล อภิญญาณกุล" ได้โพสต์เฟซบุ๊คชื่อ Padipon Apinyankul ถึง "ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา" โดยได้ระบุข้อความว่า
“คนเราบางคนนี้ ก็แปลกนะครับ
พอประชาชนช่วยเหลือกันเอง ก็บอกไม่ต้อง นั้นมันคือรัฐล้มเหลว ประชาชนควรนั่งรอให้รัฐช่วยฝ่ายเดียว
แต่ในขณะเดียวกัน พอรัฐช่วยไม่ทั่วถึง ก็จะมีคนออกมาบอกว่า ทำไมประชาชนไม่เรียนรู้ ควรจัดกลุ่มหัดพึ่งตนเอง คอยแต่รัฐไม่ได้
ประเด็นเช่นนี้ ที่จริงไม่จำเป็นต้องมาอวดรู้ สร้างกระแส เพื่อใช้ยกระดับความคิดของตน
เพราะการช่วยเหลือกันเองมันเป็นเรื่องพื้น ๆ ของสังคมไทย
ตั้งแต่การลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกัน การรับขวัญขึ้นเปลเด็ก ตลอดจนไปงานบวช งานแต่ง การทำบุญศาสนา ขึ้นบ้านใหม่ ซึ่งชาวบ้านที่พอมี จะช่วยแบ่งปันใส่ซองให้แก่กัน
การบริจาคเป็นเรื่องของจิตใจครับ ไม่ใช่เรื่องระดับการศึกษา
คนที่มีจิตใจบริจาค เมตตา ไม่ได้หวังสิ่งใด เพียงแค่ต้องการสนับสนุนกำลังใจให้ผู้อื่น เท่านั้น
การให้กำลังใจผู้อื่น มีค่าควรภูมิใจมากกว่าปริญญา 3 ใบ
ประชาชนเหล่านี้บ่มเพาะความคิดและจิตใจเอื้อเฟื้อมาจากหัวใจของตนเอง โดยไม่ต้องผ่านการศึกษาระดับปริญญาเอก
และก็น่าแปลกนะครับ ที่คนเป็นดร. ส่วนหนึ่ง "ดันโง่" ในเรื่องพื้นฐานของสังคมง่ายๆ“
ต่อมา ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แชร์โพสต์ที่ต่อว่าตนเองพร้อมกับระบุว่า
ด่าผมได้ตื้นเขินมาก และน่าเวทนาทางความคิด
การด่าคนจบปริญญาว่า “โง่เรื่องพื้นฐานของสังคม” เป็นการเหมารวมและลดทอนคุณค่าของคน โดยไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลย
ความเป็น “ดร.” ไม่ได้การันตีว่าทุกคนจะเข้าใจทุกมิติของสังคม แต่การใช้คำว่า ดร. เพื่อเหยียดหรือเหน็บแนม ก็ไม่ได้ทำให้เหตุผลของเราแข็งแรงขึ้น
เหมือนที่ “การบริจาค” ไม่เกี่ยวกับปริญญา การคิดวิเคราะห์ก็ไม่ควรถูกลดทอนด้วยอารมณ์หรืออคติเช่นกัน
การบริจาคเป็นเรื่องของหัวใจจริง แต่การจัดการภัยพิบัติเป็นเรื่องของ “ระบบ”
ประชาชนช่วยแบบจิตใจเมตตา ดีมาก เรื่องศีลธรรม empathy
ชุมชนระดมสิ่งของอาหารให้กัน เป็นวัฒนธรรมไทยที่สวยงาม
แต่เมื่อเกิดภัยระดับจังหวัดหรือประเทศ จำต้องมีระบบมาตรฐาน, เครื่องมือ, การอพยพ, การคุ้มครอง, การจัดงบ เป็นต้น
พลังชุมชน = สำคัญ
พลังรัฐ = จำเป็น
อันไหนขาดไปก็มีปัญหาเหมือนกันหมด
สังคมไทยไม่ได้ขาดน้ำใจ แต่ขาด “ระบบที่ตอบสนองไวและเสมอภาค”
การช่วยกันเองของประชาชนเป็นเรื่องดี แต่รัฐต้องทำงานเชิงระบบให้ประชาชนไม่ต้องดิ้นรนเกินจำเป็น
เพราะประชาชนควร “ช่วยกันเพราะอยากช่วย”
ไม่ใช่ “ช่วยกันเพราะรัฐทำไม่ทันหรือไม่ทำ”
ด่าผมได้ แต่มีราคาต้องจ่ายทุกราย และผมไม่ต่อรอง“
อย่างไรก็ตาม พบว่าทั้ง 2 คน มีการพูดคุยกันเป็นการส่วนตัว "ดร.ตฤณห์“ ขู่ว่าจะมีการฟ้องร้อง ทำเอานักเขียนดังรีงโพสต์ขอโทษโดยมีใจความว่า
“ขอโทษอาจารย์ตฤณห์ - ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา ครับ
เรื่องก็คือ เมื่อเช้าผมได้เขียนประเด็นเกี่ยวกับ การที่ประชาชนมาบริจาคช่วยเหลือ คือความล้มเหลวของรัฐ
ซึ่งผมได้ทำผิดพลาด คือแยกประเด็นประชาชนมาช่วยบริจาค เพียงประการเดียว
โดยได้เขียนให้คนอื่นตีความไปว่า คนระดับปริญญาเอก ไม่ฉลาด .. จนทำให้หลายคนต่อว่าอ.ตฤณห์ เสีย ๆ หาย ๆ
ต่อมาผมทราบว่า ที่อาจารย์เขียน ยังมีเรื่องราวต่ออีก คืออาจารย์หมายถึงระบบรัฐที่ล้มเหลวในการจัดการสิ่งต่าง ๆ
และอาจารย์ได้เป็นผู้บริจาค ให้กับมูลนิธิและองค์กรอื่น ๆ อีกด้วย
พอผมทราบ จึงได้ติดต่อขอโทษอาจารย์ไปทันที
ดังนั้นในการเขียนนี้ คือ #ขอโทษอาจารย์ตฤณห์ ด้วยความจริงใจครับ
ผมตีความแยกประเด็นผิด . น้อมรับสิ่งที่จะถูดลงโทษทุกอย่างครับ
ขอโทษนะครับ“