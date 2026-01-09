"อนุทิน" ชวนบุตรหลานคนทำเนียบนั่งเก้าอี้นายกฯ วันเด็กมอบเกียรติบัตรให้เซ็นเอง “ว่าที่นายกฯในอนาคต”

นายกฯ ชวนบุตรหลานขรก.จนท.ทำเนียบ นั่งเก้าอี้นายกฯ ประเดิมวันเด็กแห่งชาติ พรุ่งนี้มอบ เกียรติติบัตร ให้หนูน้อยเซ็นเอง “ว่าที่นายกฯในอนาคต”
วันนี้ (9 มกราคม 2569) เวลา 15:30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เปิดโอกาสให้ บุตรหลานของ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประจำทำเนียบรัฐบาล ได้มามานั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำทุกปี เนื่องจากในวันพรุ่งนี้ 10 มกราคม 2568 เจ้าหน้าที่เหล่านี้ จะไม่มีเวลาพาบุตรหลาน มาร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ
โดย นายกรัฐมนตรี ได้ชวนเด็ก ๆ มานั่งเก้าอี้ด้วยตนเอง ซึ่งบนโต๊ะทำงาน จะมีเกียรติติบัตร เว้นช่องว่าง ให้เด็ก ๆ เขียนชื่อเอง บน ตำแหน่ง ว่าที่นายกรัฐมนตรีในอนาคต ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก เด็ก ๆ ต่างดีใจ ที่ได้มีโอกาสนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี