“ผมไม่รับเงินบริจาคแม้แต่สลึงเดียว” ... "มิกกี้ รูร์ก" ออกโรงปฏิเสธกองทุนระดมเงินที่ตั้งในนามของตน

มิกกี้ รูร์ก ปฏิเสธกองทุนช่วยเหลือ ลั่นไม่รับเงินบริจาคแม้แต่สลึงเดียว ย้ำมีศักดิ์ศรีพอ ไม่ใช่สไตล์ของตัวเอง
มิกกี้ รูร์ก นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดัง ออกมาปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวต่อกองทุนระดมเงินออนไลน์ที่ถูกตั้งขึ้นในนามของเขา โดยมีเป้าหมายเพื่อชำระค่าเช่าบ้านในลอสแอนเจลิสมูลค่า 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ หลังมีรายงานว่าเขาเสี่ยงถูกไล่ออกจากที่พัก รูร์กระบุชัดว่าไม่เคยรับรู้หรือให้ความยินยอมมาก่อน พร้อมย้ำว่าไม่ต้องการรับเงินลักษณะ “การกุศล” จากใครทั้งสิ้น
นักแสดงวัย 73 ปีโพสต์วิดีโอชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อตอบโต้ข่าวที่ระบุว่าทีมผู้จัดการของเขาเป็นผู้ตั้งกองทุนดังกล่าวด้วยความยินยอมของเจ้าตัว โดยรูร์กกล่าวด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวว่า “มีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นที่ทำให้ผมหงุดหงิด สับสน และไม่เข้าใจเลย ใครบางคนไปตั้งมูลนิธิหรือกองทุนอะไรสักอย่างเพื่อรับเงินบริจาคให้ผม แบบการกุศล ซึ่งนั่นไม่ใช่ตัวผม ถ้าผมต้องการเงิน ผมจะไม่ขอเงินการกุศลเด็ดขาด”
เขายังกล่าวถ้อยคำรุนแรงย้ำจุดยืนว่า “ผมยอมเอาปืนยัดก้นแล้วยิงดีกว่าจะรับเงินแบบนั้น” พร้อมขอร้องแฟน ๆ ไม่ให้บริจาค และหากใครบริจาคไปแล้วให้ขอเงินคืน “มันน่าอับอายมาก พวกเขาบอกว่ายอดเงินขึ้นไปถึง 100,000 ดอลลาร์ ผมไม่รับเงินการกุศลจากใครแม้แต่นิกเกิลเดียว”
รูร์กเสริมว่าเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแพลตฟอร์ม GoFundMe คืออะไร และย้ำว่า “ผมไม่ใช่คนบ้าบิ่นเหมือนเมื่อ 20 ปีก่อนแล้ว แต่ผมยังมีศักดิ์ศรีมากพอ ผมไม่ต้องการเงินของใคร คุณต้องจ่ายราคาจากอดีตของคุณเอง”
ด้านกองทุนดังกล่าวถูกสร้างขึ้นเมื่อวันอาทิตย์โดย ลิยา-โจเอล โจนส์ ผู้ช่วยของผู้จัดการส่วนตัวของรูร์ก คิมเบอร์ลี ไฮนส์ โดยระบุว่าเป็นการจัดตั้งขึ้นด้วยความยินยอมของรูร์ก เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยเร่งด่วนและป้องกันการถูกไล่ออก อย่างไรก็ตาม ไฮนส์ให้สัมภาษณ์กับ Deadline ว่า ผู้ช่วยของเธอเป็นผู้เริ่มกองทุนด้วยเจตนาดี ไม่มีเจตนาร้าย และเงินยังไม่ถูกนำไปใช้ หากรูร์กไม่ต้องการ เงินทั้งหมดจะถูกคืนให้ผู้บริจาค
รายงานระบุว่ารูร์กกำลังมีข้อพิพาทกับเจ้าของบ้านเกี่ยวกับสภาพทรัพย์สิน และขณะนี้พักอยู่ในโรงแรม หลังได้รับหนังสือแจ้งขับไล่เมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา จากบ้านหลังหนึ่งในลอสแอนเจลิส ซึ่งเคยเป็นที่พำนักของนักเขียนชื่อดัง เรย์มอนด์ แชนด์เลอร์ ในช่วงทศวรรษ 1940 ทั้งนี้ รูร์กย้ำทิ้งท้ายว่า “มันไม่ใช่สไตล์ของผม ผมมีศักดิ์ศรีมากเกินกว่าจะทำแบบนั้น”