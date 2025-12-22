"จีโน่-อาฒยา" อาศัยช่วงออฟซีซั่น เร่งรักษาอาการบาดเจ็บข้อมือ

"จีโน่" อาฒยา ฐิติกุล โชว์วงสวิงร่วมกับนักกอล์ฟของสมาคมกรุงเทพกรีฑา เผยเตรียมแผนซ้อมลุย 22 รายการชิงแชมป์โลก แต่ต้องถามหมอก่อน เนื่องจากเอ็นข้อมือมีอาการตึง นายกสมาคมฯยินดีกับผู้เล่นมือ 1 ของโลกถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ
โปรจีโน่-อาฒยา ฐิติกุล นักกอล์ฟหญิง ขวัญใจคนไทยโชว์วงสวิงอันดับ 1 ของโลก ให้สัมภาษณ์ที่สมาคมกรุงเทพกรีฑาว่า ตั้งแต่ต้นปีหน้าจะเตรียมฟิตซ้อมร่างกายอย่างจริงจัง และได้วางแผนกับนายคเณศ นิติวนะกุล ผู้จัดการส่วนตัวไว้แล้ว ทั้งนี้ คาดว่าจะลงแข่งในทัวร์นาเม้นต์ราว 22-23 รายการจากทั้งหมด 32-34 รายการ
“เป้าหมายต้องการพัฒนาต่อไป เพราะเกมกอล์ฟมีอะไรที่ต้องศึกษาอีกมาก แต่ก่อนกลับมาฝึกซ้อม ต้องไปให้แพทย์รักษาเอ็นข้อมือขวาที่เคยได้รับบาดเจ็บ ตอนนี้เริ่มมีอาการตึงๆ บ้าง แต่ไม่ถึงกับปวด ถือเป็นความโชคดีก็ว่าได้ เพราะในฤดูกาลที่ผ่านมาไม่มีอาการบาดเจ็บเลย ช่วงเวลาที่ว่างต้องการเข้าไปให้แพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะยังต้องการรักษาอันดับมือ 1 ของโลกเอาไว้ให้นานที่สุด “โปรจีโน่เผย
เมื่อถามว่า ในฐานะนักกีฬาที่สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นนักกอล์ฟ อยากฝากอะไรให้กับคนที่ต้องการก้าวเข้าสู่วงการกอล์ฟระดับโลก อาฒยาบอกว่า การเป็นนักกีฬาหรือนักธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่าย นักธุรกิจต้องคิดต้องวางแผน นักกีฬาก็ต้องฟิตซ้อม โดยเฉพาะนักกอล์ฟจะต้องฟิตทั้งร่างกายและจิตใจ ต้องรับมือกับอุปสรรคทุกอย่างให้ได้ และต้องคิดวางแผน ถ้ารับมือไม่ได้อาจทำให้สูญเสียไปเลย
“แรงบันดาลใจของจีโน่คือ ต้องการดูแลครอบครัว ตอนเด็กๆไม่เคยคิดจะเป็นแชมป์โลก และเมื่อมาถึงวันนี้ก็รู้สึกงงเหมือนกันว่ามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง” โปรจีโน่กล่าวพร้อมหัวเราะด้วยเสียงสดใส
หลังจากการให้สัมภาษณ์ โปรจีโน่ ได้ออกรอบโชว์วงสวิงร่วมกับนักกอล์ฟที่เป็นสมาชิกของสมาคมกรุงเทพกรีฑา ในงานแข่งขันกอล์ฟอย่างเป็นกันเอง สร้างสีสันและความประทับใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรม ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นมิตร
นอกจากนี้ นายพิพัฒน์ กัญจนาภรณ์ นายกสมาคมกรุงเทพกรีฑา พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ได้มอบเงินสนับสนุนชมรม JK GOLF Charity ให้กับโปรจีโน่ เพื่อการกุศลและประโยชน์สาธารณะต่อไป
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า โปรจีโน่ คือ ความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ ไม่เพียงจากผลงานในสนามแข่งขันระดับโลก แต่ยังมีความมุ่งมั่น จิตใจแข็งแกร่ง เป็นแบบอย่างที่ดีของนักกีฬา ซึ่งการได้ร่วมออกรอบกับสมาชิกในวันนี้ ถือเป็นประวัติศาสตร์ของสนามกอล์ฟกรุงเทพกรีฑาด้วย