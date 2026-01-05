xs
xsm
sm
md
lg

"มิกกี้ รูร์ก" หน้าเปลี่ยนแทบจำไม่ได้ ชีวิตพลิกผันถึงขั้นขอเงินแฟน ๆ ประคองวิกฤตชีวิต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จากพระเอกฮอลลีวูดรูปหล่อขวัญใจยุค 80 สู่ชีวิตที่ต้องขอแรงแฟน ๆ ช่วยประคองตัว อดีตดาวดังผู้เคยยืนบนจุดสูงสุด กำลังเผชิญวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต

มิกกี้ รูร์ก นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดัง ผู้เคยโด่งดังในฐานะพระเอกเซ็กซี่แห่งยุค 80 และเป็นที่จดจำจากบทวายร้ายในภาพยนตร์ Iron Man 2 รวมถึงการคัมแบ็กอย่างยิ่งใหญ่จาก The Wrestler กำลังเผชิญวิกฤตชีวิตครั้งหนัก

หลังมีรายงานว่าเขาเสี่ยงถูกไล่ออกจากบ้านพักในนครลอสแอนเจลิส เนื่องจากค้างชำระค่าเช่าจำนวนมาก



เพื่อนสนิทและหนึ่งในทีมผู้ดูแลของเขา ลิยา-โจแอล โจนส์ ได้ตั้งแคมเปญระดมทุนบนแพลตฟอร์ม โกฟันด์มี ภายใต้ชื่อ “Help Mickey Rourke Stay in His Home” โดยตั้งเป้าระดมทุนไว้ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยชำระค่าเช่าที่ค้างอยู่ราว 60,000 ดอลลาร์ หากไม่สามารถชำระได้ รูร์กอาจต้องย้ายออกจากที่พัก

รายงานระบุว่า ณ เวลาที่มีการเผยแพร่ข่าว แคมเปญดังกล่าวสามารถระดมทุนได้ประมาณ 30,000 ดอลลาร์ ซึ่งยังห่างจากเป้าหมายค่อนข้างมาก


คำอธิบายในหน้าแคมเปญระบุว่า ชีวิตของรูร์กพลิกผันอย่างหนักหลังเขาตัดสินใจพักงานแสดงเพื่อหันไปชกมวยอาชีพ ทำให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ “เดินหน้าต่อ” โดยไม่รอเขา และเมื่อพยายามกลับสู่วงการอีกครั้ง ก็ประสบความยากลำบากในการหางานแสดงกระแสหลักอย่างต่อเนื่อง แม้ในอดีตเขาจะเคยกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งจากผลงานระดับรางวัลก็ตาม

มิกกี้ รูร์ก แจ้งเกิดในยุค 1980 ในฐานะพระเอกหน้าหล่อ เสน่ห์แรง ก่อนชีวิตจะพลิกผันจากการพักงานแสดงไปชกมวยอาชีพ ทำให้เส้นทางในฮอลลีวูดสะดุดอย่างหนัก ภาพลักษณ์และใบหน้าที่เปลี่ยนไปจากการผ่าตัดและอุบัติเหตุ ส่งผลต่อการรับบทในกระแสหลัก แม้จะเคยคัมแบ็กอย่างยิ่งใหญ่จาก The Wrestler และมีช่วงเวลางานชุกอีกครั้ง แต่ชีวิตโดยรวมยังคงขึ้น ๆ ลง ๆ ไม่มั่นคง




"มิกกี้ รูร์ก" หน้าเปลี่ยนแทบจำไม่ได้ ชีวิตพลิกผันถึงขั้นขอเงินแฟน ๆ ประคองวิกฤตชีวิต
"มิกกี้ รูร์ก" หน้าเปลี่ยนแทบจำไม่ได้ ชีวิตพลิกผันถึงขั้นขอเงินแฟน ๆ ประคองวิกฤตชีวิต
กำลังโหลดความคิดเห็น