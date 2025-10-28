นักแสดงระดับตำนาน “สวีเซี่ยวซง” ลูกหลานข้าราชการราชสำนักชิง เสียชีวิตในวัย 76 ปี หลังต่อสู้กับโรคมะเร็ง

วงการบันเทิงฮ่องกงสูญเสียดารารุ่นใหญ่ สวีเซี่ยวซง ซึ่งเสียชีวิตเมื่อเวลา 02.30 น. ของวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา จากภาวะอวัยวะล้มเหลวหลายระบบ อันเป็นผลจากโรคมะเร็ง
ครอบครัวของสวีเซี่ยวซงแจ้งข่าวเศร้าผ่านพิธีกรโทรทัศน์ชื่อดัง มาเรีย หลุยซา ไลเทา โดยระบุว่าเขาได้จากไปอย่างสงบ และขอขอบคุณทุกความห่วงใยจากแฟน ๆ พร้อมระบุว่าจะประกาศรายละเอียดพิธีศพในภายหลัง
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม สื่อท้องถิ่นรายงานว่านักแสดงรุ่นใหญ่รายนี้ถูกนำส่งโรงพยาบาลในฮ่องกงในอาการวิกฤต ซึ่งตรงกับช่วงไม่กี่วันก่อนวันเกิดของเขาในวันที่ 4 พฤศจิกายน โดยมีเพื่อนร่วมวงการกว่า 20 คนเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ อาทิ ไมเคิล มิว และภรรยา เจมี่ ชิก, เอ็ดวิน เซียว กับภรรยา พริสซิลลา หว่อง, และ เรย์มอนด์ หว่อง กับภรรยา สไตลิสต์ กาก้า ม็อก ขณะเดียวกัน นักแสดงรุ่นใหญ่ อลิซ ฟง ซึ่งเข้าเยี่ยมในช่วงค่ำวันเดียวกัน เปิดเผยว่าสวีเซี่ยวซงยังคงรู้สึกตัวและสามารถได้ยินเสียงพูดของเธอ
นอกจากนี้ นักแสดงสาว เสอสวีมั่น ซึ่งเคยร่วมงานกับสวีเซี่ยวซงในละครดังหลายเรื่อง อาทิ You’re Hired (2009), Line Walker และ Themis (2024) ได้ยกเลิกภารกิจที่กรุงปักกิ่งและบินตรงจากมาเก๊าเพื่อมาเยี่ยมอาการของเขาในวันเดียวกัน
เช้าวันที่ 28 ตุลาคม พระเอกระดับตำนาน โจวเหวินฟะ ก็ได้เดินทางมาโรงพยาบาลเพื่อไว้อาลัย โดยแต่งกายไว้ทุกข์เป็นสีดำ
สวีเซี่ยวซงเกิดในครอบครัวเก่าแก่ที่มณฑลกวางตุ้ง ปู่ทวดของเขาเคยเป็นข้าราชการในราชสำนักปลายราชวงศ์ชิง และเป็นบุตรบุญธรรมของพระนางซูสีไทเฮา นอกจากนี้ ป้าใหญ่ของเขา สวีกวงผิง ยังเป็นภรรยาของนักเขียนชื่อก้องโลก หลู่ซวิ่น ส่วนลุงอีกสองคนคือ สวีชงจื้อ ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนนายร้อยหวางปั่ว และ สวีชงชิ่ง อดีตรัฐมนตรีศึกษาธิการแห่งกวางตุ้ง
ชื่อ “เบนซ์” ของเขาเกิดจากความชื่นชอบรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ซึ่งเขาเคยเป็นนักแสดงคนแรกของสถานี ATV ที่ขับรถยี่ห้อนี้ไปทำงาน
ตลอดเวลากว่า 50 ปีในวงการ สวีเซี่ยวซงฝากผลงานไว้มากมาย ทั้งละครคลาสสิก The Final Combat (1989) และ Golden Faith (2001) แต่บทที่ทำให้เขาโด่งดังที่สุดคือบท ฟุ่นไห่โก (พี่ใหญ่ฟุ่นไห่) นายตำรวจที่กลายเป็นเจ้าพ่ออาชญากรรมในซีรีส์ Line Walker (2014–2020) ซึ่งกลายเป็นฉายาที่แฟน ๆ เรียกติดปาก
ในช่วงหลัง เขาลดงานแสดงลงและย้ายไปใช้ชีวิตกึ่งเกษียณที่สิงคโปร์กับครอบครัว สวีเซี่ยวซงพบรักกับภรรยา อังเจลี หลุง ในปี 1992 และมีบุตรสาวชื่อ ชาเมน สวี เกิดในปี 1997
ชาเมน วัย 28 ปี ปัจจุบันแต่งงานกับชาวสิงคโปร์ชื่อ เชน ซิม ซึ่งทำงานในวงการธนาคาร ทั้งคู่จัดพิธีแต่งงานสองครั้ง คือที่ฮ่องกงในเดือนธันวาคม 2023 และที่สิงคโปร์ในเดือนมกราคม 2024
อดีต ส.ส. หลี่ ปี้หวา ผู้เคยเป็นตัวแทนเขต Nee Soon GRC ซึ่งสวีเซี่ยวซงเคยอาศัยอยู่ในสิงคโปร์ โพสต์ข้อความไว้อาลัยบนเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 28 ตุลาคมว่า
“เสียใจอย่างยิ่งกับการจากไปของชายผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของเขา”