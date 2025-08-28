รูดม่านสวยงามแข่งปาเป้าฝีมือเด็กไทย “Upstart Darts Youth Open 2025” เล็งจัดต่อเนื่องปี 2026 ยิ่งใหญ่กว่าเดิม

เรียกว่า เป็นการประสบความสำเร็จ อย่างงดงามกับการแข่งขันกีฬาปาเป้า เยาวชนนานาชาติ “Upstart Darts Youth Open 2025” เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งได้ปิดฉากการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อย ถือเป็นอีกเวทีเยาวชนระดับโลกครั้งสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ “ความเป็นผู้นำ” ของ 3 เด็กไทย ในฐานะผู้จัดการแข่งขันกีฬาปาเป้าเยาวชน ที่แม้จะเป็นการจัดการแข่งขันครั้งแรก ในสหราชอาณาจักร แต่ก็สามารถดึงเยาวชนนานาชาติเข้าร่วมการแข่งขันเกือบ 100 คน พร้อมกันนี้ 3 เด็กไทยยังเตรียมต่อยอดการแข่งขันกีฬาปาเป้าเยาวชนนานาชาติ ในปี 2026 ด้วยการจัดงานให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ตลอดจน การดึงสปอนเซอร์รายใหญ่ทั้งในประเทศไทย และสหราชอาณาจักร มาเป็นผู้สนับสนุนในรายการแข่งขันในปีหน้า
ลักษณ์มาอร บุญประสพธนโชติ การ์เดี้ยน หรือ ผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศอังกฤษ เปิดเผยล่าสุด เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาปาเป้าเยาวชน “Upstart Darts Youth Open 2025” ที่จัดขึ้นภายในสนาม Bet 365 Stadium สโมสรฟุตบอลสโต๊คซิตี้ (Stoke City Football Club) เมืองสโต๊ค-ออน- เทรนท์ มณฑล สเตฟฟอร์ตเชียร์ ประเทศอังกฤษ ซึ่งจัดโดย 3 เยาวชนไทย ว่า การแข่งขันถือได้ว่า ประสบความสำเร็จด้วยดี “สำหรับผู้ชนะเลิศในการแข่งขันปาเป้าเยาวชนครั้งนี้ คือ Harrison Leigh เยาวชนอังกฤษ โดยได้รับเงินรางวัลมูลค่ากว่า 1500 ปอนด์ (GBP) หรือประมาณ 65,000 บาท ขณะที่รองชนะเลิศตกเป็นของ Oscar Saxton (อังกฤษ) ได้รับเงินรางวัล 750 ปอนด์ (GBP) หรือราว 32,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลสำหรับผู้เข้ารอบรองชนะเลิศด้วย คือ Kyle Gilding (อังกฤษ) และ Jakub Krzysko (โปแลนด์) โดยได้รับเงินรางวัลคนละ 375 ปอนด์ (GBP)หรือราว 16,400 บาท ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีรางวัลชนะเลิศสำหรับเยาวชนอายุต่างๆ กันดังนี้ เยาวชนอายุต่ำกว่า 12 ปี ได้แก่ Bobby Haste (อังกฤษ) เยาวชนอายุต่ำกว่า 14 ปี ได้แก่ Tom Phillips (อังกฤษ) เยาวขนอายุต่ำกว่า 16 ปี ได้แก่ Oscar Saxton (อังกฤษ) และเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้แก่ Jakub Krzysko (โปแลนด์) โดยทั้งหมดได้รับเงินรางวัลคนละ 200 ปอนด์ (GBP) หรือประมาณ 8,700 บาท Jakub Krzysko ยังได้รับรางวัล International โดยได้รับเงินรางวัลอีก 500 ปอนด์ หรือประมาณ 21,750 บาท ถือเป็นการจัดการแข่งขัน ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก และยังได้รับการตอบรับการเข้าร่วมการแข่งขันของเยาวชนนานาชาติที่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง”
“การจัดการแข่งขันรายการนี้ เป็นฝึมือของเยาวชนไทยทั้ง 3 คน ประกอบด้วย เรย์มอนด์-รักษ์ภบุณณ์ ลีส (Ramond-Rakphabhune Leese) อายุ 15 ปี พูม-ภูริต จงจิระวงศา (Poom-Purit Jongjeerawongsa) อายุ 16 ปี และ ตินติน-ทัศน์พล เหนี่ยวพึ่ง (Tin Tin-Tassapon Neawphaung) อายุ 14 ปี ซึ่งการแข่งขันดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Youth for Youth” หรือ เยาวชนเพื่อเยาวชน ซึ่งได้รับเสียงตอบรับ และชื่นชม จากเยาวชน และ ผู้ปกครองนักเรียน ว่า เป็นแรงบันดาลใจสำคัญ ที่จะมาช่วยยกระดับวงการปาเป้าเยาวชนสู่มาตรฐานระดับโลก” ลักษณ์มาอร กล่าวด้วยว่า การจัดการแข่งขันประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี เพราะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี รวมถึงผู้สนับสนุนแบรนด์สินค้าในอังกฤษ และ ประเทศไทย อาทิ Target Darts ผู้สนับสนุนอุปกรณ์ในการแข่งขัน รวมถึง DBS International School Bangkok โดย ผศ.ดร. ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ เครื่องดื่มคาราบาว (Carabao) บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป Mama , ThaiStoneShop (CDC เอกมัย–รามอินทรา), Olive Garden Thailand – สวนโอลีฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย Yaowarat.MCR ร้านอาหารไทยในสหราชอาณาจักร และผู้สนับสนุนอื่น ๆ”
ด้าน เรย์มอณด์ -รักษ์ภบุณณ์ ลีส เยาวชนไทย-อังกฤษ ในฐานะผู้จัดการแข่งขันกีฬาปาเป้าครั้งแรกในสหราชอาณาจักร กล่าวว่า เขาภูมิใจ อย่างมากที่สามารถจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้สำเร็จด้วยดี “ผมคิดว่า นี่เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่า เยาวชนก็สามารถรวมพลังกันเพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ขึ้นมาได้ และยังได้เห็นบรรยากาศและผู้เล่นที่สนุกสนาน ทำให้พวกเราได้รับพลังใจอย่างมาก ซึ่งอาจบอกว่า การจัดงานครั้งนี้ไม่ใช่แค่เป็นไปตามคาดหวังเท่านั้น แต่เรียกว่า เกินความคาดหวังไปมาก ตอนแรกเราไม่แน่ใจเลยว่า ผู้คนจะจริงจังกับพวกเราหรือไม่เพราะพวกเรายังเป็นวัยรุ่น แต่สิ่งที่เกิดขึ้น คือเราได้รับการสนับสนุนอย่างมาก และหลายคนให้การตอบรับที่ดีมากสำหรับงานนี้ และบอกว่าพวกเขาสนุกมาก ส่วนการต่อยอด การแข่งขัน ผมและเพื่อน มองว่าจะต้องมีการจัดการแข่งขันอีกแน่นอน เพราะตั้งแต่แรก เราก็ไม่เคยคิดว่า นี่จะเป็นงานครั้งเดียวจบอยู่แล้ว และเรากำลังคิดกันอยู่ว่า จะทำให้ Upstart Darts Youth Open ปีหน้า มีขนาดใหญ่ขึ้นและน่าตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมแน่นอน”
เช่นเดียวกับ พูม-ภูริต จงจิระวงศา ที่แสดงความรู้สึกเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้น “ผมคิดว่าการแข่งขันที่จัดขึ้นนี้ เป็นไปตามความคาดหวังของผม เพราะนอกจากทุกอย่างจะดำเนินงานไปอย่างราบรื่น ผู้เข้าร่วมงาน ยังบอกถึงความพึงพอใจของเขากับการแข่งขันด้วย แม้ผู้เข้าแข่งขันบางคนจะทำได้ไม่ดีอย่างที่คาดหวังไว้ก็ตาม นอกจากนี้ ผมยังภูมิใจกับความพยายามของทุกๆ คน ที่มีส่วนร่วมและทำให้กิจกรรมครั้งนี้ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยรวมแล้วผมพอใจอย่างมาก กับการแข่งขันที่พวกเราจัดขึ้นมา ส่วนปีหน้า พวกเราก็มีแผนที่จะจัดงานแข่งแบบเดียวกันนี้อีกแน่นอน รวมถึง อยากจัดการแข่งขันให้ใหญ่กว่าเดิม และมีผู้เข้าร่วมแข่งขันมากขึ้นกว่าปีนี้ ซึ่งผมจะพยายามทำให้การแข่งขันปีหน้าให้ดีที่สุดสำหรับทุกคน”
สำหรับ ติน ติน-ทัศน์พล เหนี่ยวพึ่ง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเยาวชนไทยผู้จัดการแข่งขัน กล่าวว่า หลังจากที่จบการแข่งขัน เขารู้สึกภูมิใจอย่างมาก “การจัดการแข่งขันดังกล่าว ถือว่า ประสบความสำเร็จ และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะจำนวนของเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันอย่างคับคั่ง รวมถึงเรายังได้รับความชื่นชม และชื่นชอบจากกลุ่มผู้ปกครองนักเรียน รวมถึงผู้เข้าร่วมการแข่งขันหลายๆ คน ซึ่งผมและเพื่อนๆ ในทีม ยังเตรียมต่อยอดความสำเร็จที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาปาเป้าเยาวชนในปีหน้า โดยจะจัดให้ยิ่งใหญ่มากขึ้น รวมถึงมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากขึ้นด้วย”
กระนั้นก็ตาม ลักษณ์มาอร กล่าวเสริมด้วยว่า การจัดการแข่งขันดังกล่าว ถือเป็นการแข่งขันแบบ one day open competition ที่ถูกขนานนามว่า เป็นเวทีเยาวชนดาร์ท(ปาเป้า) ที่ใหญ่และเงินรางวัลสูงที่สุด ซึ่งปิดฉากลงไปได้อย่างสวยงาม โดยมีเยาวชนจากหลายประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน “อาจเรียกได้ว่า ความสำเร็จของเยาวชนไทยทั้ง 3 คน ที่ได้จับมือกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ให้กับวงการดาร์ทเยาวชนระดับโลก ด้วยความมุ่งมั่น และ ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึง การแสดงออกถึงความเป็นผู้นำในตัวของเด็กๆ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะเป็นการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถในการแข่งขันเท่านั้น”
“ทว่า ยังถือเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังของเยาวชน ที่บ่งบอกว่า เยาวชนยังสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมระดับนานาชาติได้จริง รวมถึง ยังสามารถบริหารจัดการในด้านต่างๆ ได้ดี ตลอดจน สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี และยังใช้ความสามารถของพวกเขา เชื้อเชิญผู้สนับสนุนแบรนด์ชั้นนำระดับโลก เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนในรายการนี้ หรือแม้แต่การสร้างเวทีการแข่งขันที่มีมาตรฐานระดับโลก “เราภูมิใจมากที่ได้เห็นเยาวชนไทยก้าวออกมาทำสิ่งยิ่งใหญ่ในต่างประเทศ และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ ทั่วโลก ได้นำไปสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคมต่อไป และที่สำคัญ การปิดฉากการแข่งขันของ Upstart Youth Open 2025 จึงไม่ใช่เพียงการจบงานแข่งขัน แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของ การยกระดับการแข่งขันในวงการดาร์ทเยาวชน ที่จะได้รับการสืบทอดต่อไปในอนาคตอีกด้วย” ลักษณ์มาอร กล่าวทิ้งท้ายพร้อมชวนให้คนไทยเป็นกำลังใจให้กับ 3 เยาวชนไทยกับการเป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬาปาเป้าเยาวชนนานาชาติ ครั้งต่อๆ ไปด้วย