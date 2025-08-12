แสดงพลัง 3 เด็กไทยจัดแข่งขันปาเป้า Upstart Darts Youth Open 2025 ครั้งแรกในสหราชอาณาจักร

จากแรงผลักดันในหัวใจของ 3 เด็กนักเรียนไทยในอังกฤษ ที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่มีอยู่เต็มเปี่ยมในตัวเอง จนกลายเป็น เรื่องราวดีๆ ของเยาวชนไทย ที่สามารถสร้างความฝันของตัวเองให้เป็นจริงได้สำเร็จ โดยเฉพาะการก้าวมาเป็น “ผู้จัดการแข่งขัน” กีฬาปาเป้าเยาวชนนานาชาติ “Upstart Darts Youth Open 2025” ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักร ซึ่งจะมีการจัดการแข่งขัน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2568 ณ สนาม Bet 365 Stadium สโมสรฟุตบอลสโต๊คซิตี้ (Stoke City Football Club) เมืองสโต๊ค-ออน- เทรน ท์ มณฑล สเตฟฟอร์ตเชียร์ ประเทศอังกฤษ
ลักษณ์มาอร บุญประสพธนโชติ ในฐานะการ์เตียน หรือ ผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศอังกฤษ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาปาเป้าเยาวชนนานาชาติ “Upstart Darts Youth Open 2025” ครั้งแรกของ 3 เยาวชนไทย ในฐานะที่เป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬา ซึ่งทั้งหมดเกิดจากความตั้งใจของเด็กๆ ที่อยากแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความเป็นผู้นำ ในตัวของพวกเขาเอง “โปรเจกนี้ คิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว โดยเกิดจาก น้องเรย์มอณ์ด รักษ์ภบุณณ์ ลีส ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จัดงาน และยังเป็นเจ้าของธุรกิจร้านขายอุปกรณ์และศูนย์ฝึกปาเป้า ในอังกฤษ ขณะเดียวกันเขายังมองเห็นว่า กีฬาปาเป้า เป็นกีฬาที่มีความน่าสนใจ และ ยังเป็นที่นิยมชมชอบของชาวอังกฤษ มาอย่างยาวนาน ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นกีฬา ที่เล่น และแข่งขันกันในกลุ่มของผู้ใหญ่ ไม่ค่อยมีการแข่งขันเฉพาะเยาวชน ด้วยเหตุนี้ จึงได้รวมตัวกับเพื่อน อีก 2 คน เพื่อช่วยกันจัดการแข่งขันครั้งนี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนชาติต่างๆ ที่มีอายุระหว่าง 10-21 ปี ซึ่งชื่นชอบกีฬาปาเป้าได้มารวมตัวกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเกมกีฬาปาเป้า ตลอดจนเพื่อเป็นการยกระดับกีฬาปาเป้า ให้เป็นกีฬาเยาวชนระดับโลกต่อไป
“ว่าไปแล้ว ปัจจุบัน มีผู้สนใจกีฬาปาเป้าเพิ่มขึ้นในข่วง 1 ปีที่ผ่านมา กว่า 23 ล้านคน หรือ ประมาณ 35% ของประชากรในสหราชอาณาจักร ทำให้วันนี้ กีฬาปาเป้ากลายเป็นกีฬาที่เติบโตเร็วที่สุด และเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่สองรองจากกีฬาฟุตบอล ซึ่งส่วนนี้ ถือเป็นแรงผลักดันสำคัญ ที่ทำให้ 3 เยาวชนไทยร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาปาเป้าเยาวชนนานาชาติ “Upstart Darts Youth Open 2025” ขึ้นมา และหลังจากที่มีการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขันปาเป้า ก็มีเยาวชนนานาชาติ ที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร สมัครเข้ามาแข่งขันแล้วเกือบๆ 70 คน” ลักษณ์มาอร กล่าว
สำหรับประวัติ ของ 3 เยาวชนไทย ในฐานะผู้จัดการแข่งขัน กีฬาปาเป้าเยาวชนนานาชาติ “Upstart Darts Youth Open 2025” ครั้งนี้ ประกอบด้วย น้องพูม-ภูริต จงจิระวงศา (Poom-Purit Jongjeerawongsa) อายุ 16ปี ซึ่งปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ Eton College สหราชอาณาจักร และน้องพูม ยังเป็นนักเรียนไทยคนเดียวที่สอบเข้า Eton College ในระดับ A level ในปีนี้ ตามด้วย น้องเรย์มอณ์ด-รักษ์ภบุณณ์ ลีส (Ramond-Rakphabhune Leese) อายุ 15 ปี ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียน Ellesemere College สหราชอาณาจักร เรย์มอณ์ดเป็นผู้ก่อตั้ง Upstart Darts shop & Academy ในปี 2024 และน้องตินติน-ทัศน์พล เหนี่ยวพึ่ง (Tin Tin-Tassapon Neawphaung) อายุ 14 ปี ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียน St Andrews International School Bangkok
ลักษณ์มาอร ยังบอกด้วยว่า การที่เยาวชนไทย ทั้ง 3 คนก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนครั้งนี้ ไม่เพียงจะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆ ที่ชอบกีฬาปาเป้าได้พิสูจน์ความสามารถในตัวเองเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีที่มาช่วยต่อยอดความคิด และ ความฝันของเด็กๆ ทีมผู้จัด ในการก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ รวมถึงยังทำให้พวกเขาได้เข้าใจเรื่องของการวางแผนการทำงาน ทั้งในประเทศไทยและสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะการมองหาช่องทางการตลาด การติดต่อประสานอื่นๆ ที่จะช่วยให้พวกเขามองเห็นภาพการทำงานในอนาคต ได้ดียิ่งขึ้น “เชื่อว่า เด็กๆ ทุกคนมีความฝัน และการเปิดโอกาสให้เขาได้คิด ได้ทำในสิ่งที่อยากทำ ซึ่งทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแล สนับสนุน ของผู้ปกครองด้วย ก็จะทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ในสนามจริง ยิ่งวันนี้ โลกมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว การได้ฝึกให้เด็กๆ ได้ทำอะไรด้วยตัวเอง ก็จะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ ที่จะช่วยต่อยอดอนาคตของพวกเขาได้เป็นอย่างดี รวมถึงยังเป็นแบบอย่างที่ดี แรงบันดาลใจ ให้กับเยาวชนไทย โดยเฉพาะเยาวชนในวัยศึกษา ไม่ว่าจะเป็นที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย หรือ ในต่างประเทศได้เกิดความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ให้กับเยาวชนและสังคมต่อไป”
กระนั้นก็ตาม การจัดการแข่งขันกีฬาปาเป้าเยาวชนนานาชาติ “Upstart Darts Youth Open 2025” เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันแล้ว ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป และกำหนดการจัดการแข่งขันในวันที่ 23 สิงหาคม 2568 ณ สนาม Bet 365 Stadium สโมสรฟุตบอลสโต๊คซิตี้ (Stoke City Football Club) เมืองสโต๊ค-ออน- เทรน ท์ มณฑลสเตฟฟอร์ตเชียร์ ประเทศอังกฤษ สำหรับคุณสมบัติของเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องมีอายุระหว่าง 10-21 ปี โดยสามารถสอบถามรายละเอียด การสมัครแข่งขัน หรือ หากท่านใดต้องการเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันกีฬาปาเป้าเยาวชนนานาชาติ “Upstart Darts Youth Open 2025” ในครั้งนี้ สามารถติดต่อได้ที่ info@upstartdarts.com หรือโทรศัพท์ UK: +44 74 8282 4454 | TH: +66 86 354 9656 และเว็บไซต์: www.upstartdarts.com หรือที่ Facebook / Instagram: @upstartdarts