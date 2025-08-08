"งานการศึกษาต่อสถานทูตนิวซีแลนด์" 30 ส.ค.นี้ ที่สามย่านมิตรทาวน์ สมัครเรียนในงาน รับฟรีตั๋วเครื่องบิน-ทุนการศึกษา

กลับมาแล้ว งานการศึกษาต่อสถานทูตนิวซีแลนด์ New Zealand Education Fair 2025 งานใหญ่ประจำปีที่รวมทุกคำตอบเรื่องเรียนต่อนิวซีแลนด์ไว้ในงานเดียว ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้สนใจไปร่วมสัมผัสการเรียนรู้แบบนิวซีแลนด์ สร้างอนาคตที่แตกต่างในประเทศแห่งการศึกษาโลก พบกับกว่า 65 สถาบันการศึกษาชั้นนำจากนิวซีแลนด์ครบทุกระดับทั้งมัธยม มหาวิทยาลัยครบทุกแห่ง สถาบันเทคโนโลยี และสถาบันภาษา ที่มาให้คำแนะนำปรึกษาแบบต้วต่อตัว
สมัครเรียนในงานรับฟรีตั๋วเครื่องบิน พร้อมรับสิทธิพิเศษและทุนการศึกษาจากหลากหลายสถาบัน มูลค่าสูงสุดกว่า 2 ล้านบาท! พร้อมประกาศข่าวดีทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์ (เต็มจำนวน ไม่ต้องใช้ทุน) ในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2568 เวลา 11:00 น. - 17:00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ 2 ชั้น 5 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรีที่ https://www.studywithnewzealand.govt.nz/th/education-fair-thailand
งานนี้จัดโดย หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ครูแนะแนวและผู้สนใจอยากไปเรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์ ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษก็ไปร่วมงานได้ อย่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้เพราะหนึ่งปีมีครั้งเดียว ไปร่วมเปิดประสบการณ์กับรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ๆในแบบนิวซีแลนด์ ประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก พร้อมโอกาสเปิดโลกกว้างให้ลูกหลานในอนาคต และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ทั้งเรื่องความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ผู้คนเป็นมิตร การดูแลเอาใจใส่ของครู และโอกาสในการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งในและนอกห้องเรียน
ไฮไลต์พิเศษในงาน
- รับคำแนะนำจากตัวแทนสถาบันโดยตรงกว่า 65 สถาบันการศึกษาชั้นนำจากนิวซีแลนด์ครบทุกระดับทั้งมัธยม มหาวิทยาลัยระดับโลกที่มาครบทั้ง 8 แห่ง รวมถึงสถาบันเทคโนโลยี และสถาบันภาษา ที่พร้อมให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว พร้อมโอกาสทุนการศึกษามากมาย
- น้องๆ สามารถขอรับคำปรึกษาหลักสูตรการศึกษาที่เหมาะสมกับตนเอง เรียนได้ทั้งระยะสั้น Summer Programme, certificate/diploma และระยะยาว แนะนำให้นำ Transcript ติดตัวมาด้วยเพื่อพิจารณาคุณสมบัติรับทุน
- สิทธิพิเศษทุนการศึกษาสูงสุดรวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท จากหลากหลายสถาบันในงานนี้งานเดียว อาทิ ทุนการศึกษา International Academic Excellence Scholarship จากมหาวิทยาลัยโอทาโก (University of Otago) ที่มอบให้นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมจากระดับมัธยมปลาย พร้อมคุณสมบัติภาวะผู้นำ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมี นักศึกษาไทยสามคนได้ผ่านการคัดเลือกจากเกณฑ์ระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยในปีที่แล้ว (ตามรูปที่แนบมา)
- ประกาศข่าวดีทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์(เต็มจำนวน ไม่ต้องใช้ทุน) เป็นครั้งแรกที่ให้คำปรึกษาก่อนใครในงานนี้เท่านั้น
- กิจกรรมห้องเรียนจำลองที่ยกเอาคลาสเรียนจากคุณครูนิวซีแลนด์มาให้นักเรียนไทยได้สัมผัสโดยการใช้เทคโนโลยีในการสอนแบบ Interactive
- มอบรางวัล Alumni Hall of Fame ศิษย์เก่านิวซีแลนด์ดีเด่น 2025 โดยมี คุณท็อป-จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา เป็นหนึ่งในผู้ได้รับรางวัล
- ฟังเรื่องราวจากประสบการณ์ตรง คุณสู่ขวัญ บูลกุล พิธีกรและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง และร่วมค้นหาคำตอบทำไมเธอถึงเลือกนิวซีแลนด์ เป็นปลายทางการศึกษาสำหรับ “น้องปราบ” ลูกชายคนเดียวของเธอโดยเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมจนต่อมหาวิทยาลัย พร้อมคำแนะนำดีๆจากศิษย์เก่านิวซีแลนด์ สำหรับครอบครัวที่กำลังมองหาทางเลือกการศึกษาคุณภาพระดับโลก
- พิเศษสุด!สมัครเรียนภายในงานกับสถาบันที่ร่วมรายการ รับฟรี! ตั๋วเครื่องบินไป-กลับนิวซีแลนด์
- ลงทะเบียนล่วงหน้ารับสิทธิ์สอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี พร้อมสิทธิ์ลุ้นรับตั๋วเครื่องบินไป-กลับนิวซีแลนด์ Air New Zealand เพียงแค่ลงทะเบียนมาร่วมงาน
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงาน (ฟรีตลอดงาน) ในวันเสาร์ที่ 30 ส.ค. 2568 นี้ 11.00 - 17.00 น. สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ 2 ชั้น 5 ลงทะเบียนร่วมงาน ที่นี่ https://www.studywithnewzealand.govt.nz/th/education-fair-thailand