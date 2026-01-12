อบต.สงขลาแพ้โหวตโน 6,500 ใบ หลังคู่แข่งถูกยิงเสียชีวิต ตำรวจไร้น้ำยาจับกุม

การเลือกตั้งนายก อบต.เขาชะมวง จ.สงขลา แปลกกว่าที่อื่น ผู้สมัครเพียงรายเดียวแพ้โหวตโน ได้เพียง 2,900 คะแนน แต่บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดสูงกว่า 6,500 ใบ หลังคู่แข่งถูกลอบยิงเสียชีวิต แล้วตำรวจยังไม่มีปัญญาจับกุมผู้กระทำความผิดได้
เมื่อวันที่ 11 ม.ค. รายงานข่าวแจ้งว่า บนโซเชียลฯ แชร์ภาพในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา (อย่างไม่เป็นทางการ) ปรากฎว่านายหำ ขุนเศษเกื้อ ได้คะแนนเพียง 2,913 คะแนน ส่วนนายพยอม สังข์ทอง ผู้สมัครอีกรายหนึ่ง ถูกขีดฆ่าเนื่องจากเสียชีวิต ปรากฎว่ามีบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 6,598 บัตร คิดเป็น 61.57% ส่วนบัตรเสียมีจำนวน 1,206 บัตร คิดเป็น 11.25% เทียบกับจำนวนบัตรดีมีเพียง 2,913 บัตร คิดเป็น 27.18% โดย อบต.ท่าชะมวง มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 14,132 คน แต่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 10,717 คน คิดเป็น 75.83%
สำหรับนายพยอม สังข์ทอง หรือกำนันยอม อายุ 63 ปี เป็นอดีตกำนันตำบลท่าชะมวง และผู้สมัครรับเลือกตั้ง อบต.ท่าชะมวง ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ถูกคนร้ายยิงรถยนต์เสียชีวิตเมื่อค่ำวันที่ 19 ธ.ค. 2568 ขณะขับรถยนต์บนถนนสายบ้านพรุโอน–ท่าปราง หมู่ 1 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง รอยต่อกับ ต.ท่าชะมวง ขณะที่ตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดพัทลุง ชุดสืบสวนจังหวัดสงขลา และตำรวจสืบสวนภาค 9 ถึงบัดนี้ยังไม่สามารถจับกุมคนร้ายได้ อ้างแต่เพียงว่าพบเพียงร่องรอยว่าคนร้ายใช้รถยนต์กระบะ โดยมีผู้ก่อเหตุอยู่บริเวณกระบะด้านหลัง ก่อนประกบยิงใส่กำนันยอม จนเสียชีวิต แล้วหลบหนีไปเท่านั้น
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า กำนันยอมเป็นหัวหน้าทีมพลังใหม่พัฒนาท่าชะมวง ส่วนนายหำ ขุนเศษเกื้อ เป็นหัวหน้าทีมท่าชะมวงรักสงบ ซึ่งสื่อมวลชนบางฉบับระบุว่า เป็นทีมที่มีนักการเมืองระดับจังหวัดให้การสนับสนุน ที่ผ่านมามีความพยายามเจรจาไม่ให้กำนันยอมลงสมัครจากฝ่ายที่สนับสนุนคู่แข่ง แต่กำนันยอมยังคงยืนยันลงสมัคร ก่อนเกิดเหตุสลดดังกล่าว