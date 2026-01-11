มาเลเซียหื่นใช้เอไอ "Grok" สร้างภาพลามก ลามผู้หญิงและเด็ก ทางการสั่งแบน มีผลวันนี้

คณะกรรมการสื่อสารและมัลติมีเดียแห่งประเทศมาเลเซียสั่งแบนปัญญาประดิษฐ์ Grok ของแพลตฟอร์ม X บริษัทของอีลอน มัสก์ หลังถูกชาวมาเลเซียนำไปใช้สร้างภาพลามกอนาจาร ก้าวร้าวรุนแรง แถมละเมิดผู้หญิงและเด็ก อีกทั้งผู้พัฒนาล้มเหลวในการดำเนินมาตรการป้องกัน
วันนี้ (11 ม.ค.) คณะกรรมการสื่อสารและมัลติมีเดียแห่งประเทศมาเลเซีย (MCMC) ได้สั่งการให้มีการระงับการเข้าถึงปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) ที่ชื่อว่า กร็อก (Grok) สำหรับผู้ใช้งานในประเทศมาเลเซียเป็นการชั่วคราว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 2026 เป็นต้นไป
การดำเนินการในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการนำ Grok ไปใช้ในทางที่ผิดอย่างซ้ำซาก เพื่อสร้างภาพที่ลามกอนาจาร ภาพที่มีเนื้อหาทางเพศอย่างไม่เหมาะสม ก้าวร้าวอย่างรุนแรง และการนำภาพบุคคลไปดัดแปลงโดยไม่ได้รับความยินยอม รวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสตรีและเยาวชน แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการติดต่อประสานงานในระดับกฎระเบียบและมีการออกหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการไปยัง X Corp. และ xAI LLC แล้วก็ตาม
MCMC ได้ออกหนังสือแจ้งไปยัง X Corp. และ xAI LLC เมื่อวันที่ 3 ม.ค. และ 8 ม.ค. เพื่อเรียกร้องให้มีการดำเนินการด้านเทคนิคและการตรวจสอบเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อหาที่สร้างโดย AI ละเมิดกฎหมายของมาเลเซีย ซึ่งรวมถึงมาตรา 233 ของพระราชบัญญัติการสื่อสารและมัลติมีเดีย ค.ศ. 1998
อย่างไรก็ตาม คำชี้แจงที่ส่งกลับมาเมื่อวันที่ 7 ม.ค. และ 9 ม.ค. โดย X Corp. นั้น เน้นไปที่กลไกการรายงานโดยผู้ใช้เป็นหลัก และล้มเหลวในการจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการออกแบบและการทำงานของเครื่องมือ AI ดังกล่าว ซึ่งทาง MCMC พิจารณาแล้วว่ายังไม่เพียงพอที่จะป้องกันอันตรายหรือรับรองการปฏิบัติตามกฎหมายได้
ดังนั้น จึงมีการกำหนดข้อจำกัดนี้เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและตามสัดส่วนที่เหมาะสม ในขณะที่กระบวนการทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับยังคงดำเนินต่อไป การเข้าถึง Grok จะยังคงถูกจำกัดจนกว่าจะมีมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการป้องกันเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสตรีและเด็ก ทั้งนี้ MCMC ยังคงเปิดรับการเจรจากับ X Corp. และ xAI LLC ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายของมาเลเซียอย่างชัดเจน
MCMC ขอความร่วมมือจากสาธารณชนให้รีบรายงานเนื้อหาออนไลน์ที่เป็นอันตรายต่อ MCMC ทันที และหากเหมาะสม ให้แจ้งความต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซีย (Royal Malaysia Police)
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า สำหรับกร็อก (Grok) คือแชตบอตปัญญาประดิษฐ์ (AI) พัฒนาโดยบริษัท xAI ของนายอีลอน มัสก์ จากสหรัฐอเมริกา มีจุดเด่นคือการเข้าถึงข้อมูลเรียลไทม์จากแพลตฟอร์ม X (Twitter เดิม) มีบุคลิกตรงไปตรงมา มีอารมณ์ขัน กล้าตอบคำถามที่ซับซ้อนหรือเผ็ดร้อน ที่แพลตฟอร์ม AI อื่นมักปฏิเสธ สามารถสรุปข้อมูล วิเคราะห์ และตอบคำถามได้หลากหลาย รวมถึงสร้างภาพและวิดีโอผ่าน Grok Imagine ได้อีกด้วย