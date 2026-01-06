KFCเสิร์ฟโชคลาภรับต้นปี69 ด้วย “กระเป๋าบักเก็ตโชคดี”

KFC ประเทศไทย แบรนด์ไก่ทอดอันดับหนึ่ง ต้อนรับปีใหม่ 2569 มอบโชคลาภและความสิริมงคลให้กับคนไทยทุกคนตั้งแต่ต้นปี ด้วยการเสิร์ฟ “กระเป๋าบักเก็ตโชคดี” ให้ได้เติมเต็มความสุขและความอร่อยกับทุกคนในช่วงปีใหม่ พร้อมข้อความนำโชคให้ได้สะสมถึง 4 แบบ เสริมความสิริมงคลแบบจัดใหญ่ด้วยการบวงสรวง โดยอาจารย์ กานต์ มุสิกบุญเลิศ (อาจารย์ปุ๊บปั๊บ) จากสยามพิธี ตามด้วยการดึงไอคอนแห่งวงการของขลัง “เอ็ม หัตถ์เทพ” มาเชื่อมโยงกับความเชื่อด้านโชคลาภของคนไทยผ่านการเล่าเรื่องแบบสนุกๆ ทุกคนสามารถเปิดรับโชคกันได้ง่ายๆ เพียงสั่งชุดบักเก็ตที่ร่วมรายการในราคาเริ่มต้น 199 บาท สามารถรับไอเท็มเสริมดวงนี้ไปเลยฟรีๆ ที่ร้าน KFC ทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ) ตั้งแต่วันนี้ – 28 มกราคม 2569 เท่านั้น
ปีใหม่เป็นช่วงเวลาที่หลายคนอยากเริ่มต้นปีด้วยโชคลาภและความสิริมงคล KFC ประเทศไทยจัดใหญ่ต้อนรับปีใหม่ด้วยแคมเปญ “กระเป๋าบักเก็ตโชคดี” เพื่อมอบความมงคลให้กับทุกคนในช่วงต้นปี จากอินไซต์เรื่องความเชื่อด้านสิริมงคลของคนไทย โดยเฉพาะ
ในช่วงต้นปีที่หลายคนมองหาตัวช่วยเสริมดวงในทุกด้าน สู่ไอเดียสุดมงคลรับปีใหม่จาก KFC ประเทศไทย ด้วยการจัดพิธีบวงสรวงเสริมโชครับต้นปี โดยอาจารย์ กานต์ มุสิกบุญเลิศ (อาจารย์ปุ๊บปั๊บ) จากสยามพิธี พร้อมทั้งพนักงาน KFC ร่วมประกอบพิธีสวดอวยพร
“กระเป๋าบักเก็ตโชคดี” ท่ามกลางบรรยากาศของการประกอบพิธีกรรม เพื่อส่งต่อความมั่งคั่ง สุขภาพดี ความรัก และความสำเร็จ ให้แฟนๆ เริ่มต้นปีอย่างมีพลัง ด้วยความอร่อยและได้รับโชคลาภทุกๆ ด้าน ให้ได้ปังรับต้นปีไปพร้อมกัน
KFC ประเทศไทยยังได้นำอินไซต์ด้านความเชื่อของมงคลของคนไทยมาต่อยอด ด้วยการเปิดตัวหนังโฆษณาที่เชื่อมโยงความโชคลาภแบบสนุกสนาน ผ่านการเล่าเรื่องด้วยไอคอนของวงการของขลัง “เอ็ม หัตถ์เทพ” ด้วยการโชว์สไตล์การตรวจพระแบบนิ่งขรึม
แต่มีอารมณ์ขันให้ทุกคนได้ขำกัน โดยได้หยิบซีนคุ้นตาจากคอนเทนต์ตรวจพระของเจ้าตัวมาเล่าใหม่ ก่อนเฉลยนำไปสู่ของขลังที่แท้จริง “กระเป๋าบักเก็ตโชคดี” จาก KFC ที่เป็นไอเท็มเสริมดวงให้แฟนๆ ได้สะสมกัน
ซูเฮล ลิมบาดะ Market Lead & Chief Marketing Officer KFC ประเทศไทย กล่าวว่า “เมื่อก้าวเข้าสู่ปีใหม่ เรื่องของความโชคดี พลังบวก และการเริ่มต้นใหม่มักจะเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสำคัญ นั่นจึงเป็นที่มาของ ‘กระเป๋าบักเก็ตโชคดี’ ของเรา ที่อยากเปลี่ยนช่วงเวลาเริ่มต้นปีให้มีความหมายมากขึ้น เพียงอิ่มอร่อยกับชุดบักเก็ตในราคาเริ่มต้น 199 บาท ลูกค้าจะได้รับกระเป๋าบักเก็ตโชคดี ที่มาพร้อมข้อความนำโชคกลับบ้านไปด้วย โดยจะได้รับ 1 ใน 4 ข้อความ ได้แก่ สมหวัง, แข็งแรง, ร่ำรวย, สำเร็จ ในฐานะแบรนด์ไก่ทอดอันดับหนึ่ง เราอยากผสานความคุ้มค่า เข้ากับความอร่อย ความสนุก และพลังใจดีๆ เพราะสำหรับ KFC ความอร่อยไม่ควรแค่อิ่มท้อง แต่ต้องช่วยเติมรอยยิ้มและกำลังใจด้วย ที่สำคัญที่สุด เราหวังว่าความตั้งใจเล็กๆ นี้จะช่วยเพิ่มพลังใจดีๆ โมเมนต์ที่ดี ให้กับการเริ่มต้นปีใหม่ และขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีแห่งความสุข ความเจริญ และความโชคดีของคนไทยทุกคน”
เปิดถุงรับโชคกันได้เลย! เพียงซื้อชุดบักเก็ตที่ร่วมรายการ* ไม่ว่าจะเป็น พอดีบักเก็ต, พอใจบักเก็ต, ออลอินวันบักเก็ต, ชุดจุใจ, ชุดสุขใจ หรือปาร์ตี้บักเก็ต ในราคาเริ่มต้น 199 บาท (เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10:00 – 17:00 น.) รับไอเท็มเสริมดวงไปเลยฟรีๆ “กระเป๋าบักเก็ตโชคดี” ให้แฟนๆ ได้สะสมกันทั้งหมด 4 แบบ 4 ข้อความนำโชค ได้แก่ สมหวัง, แข็งแรง, ร่ำรวย และ สำเร็จ โดยกระเป๋าบักเก็ตโชคดีจะบรรจุในแต่ละถุงแบบสุ่ม ไม่สามารถเลือกแบบได้ (จำกัดกระเป๋าบักเก็ตโชคดี 1 ใบ ต่อ 1 ชุดที่ร่วมรายการ*)
พร้อมเสิร์ฟความมงคลและความอร่อยทั่วประเทศที่ร้าน KFC ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ)สามารถซื้อได้ที่ร้าน, ซื้อกลับบ้าน, ไดร์ฟทรู และรับที่ร้าน/รถ (Just Pick-Up) ตั้งแต่วันนี้ – 28 มกราคม 2569 เท่านั้น
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและภาพความมงคลจากแคมเปญ "กระเป๋าบักเก็ตโชคดี"
