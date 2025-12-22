มูลนิธิเคเอฟซี ส่งต่อความอิ่ม ไม่ทิ้งให้ใครต้องหิว ผ่านโครงการ KFC Harvest

มูลนิธิเคเอฟซี ประเทศไทย ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร (BMA) และมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (SOS Thailand) ในการนำ “ไก่น้อง” หรือไก่คุณภาพดีที่หมดระยะเวลาจำหน่าย ไปผ่านกระบวนการจัดเก็บตามมาตรฐาน ปรุงใหม่อย่างถูกสุขอนามัย และส่งต่อให้กับผู้ที่ต้องการอย่างมีคุณค่า ผ่านโครงการ KFC Harvest “ไม่ทิ้ง…ให้ใครต้องหิว”
ปีนี้ ทีมเคเอฟซี เชฟอาสา หน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายจิตอาสา ได้ลงพื้นที่ร่วมกันปรุงอาหารและส่งต่อมื้อคุณภาพให้กับกว่า 300 ครัวเรือนในชุมชนเคหะชุมชนบ่อนไก่ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน เปลี่ยนไก่ทอดที่หลายคนอาจคิดว่าต้องถูกทิ้งอย่างน่าเสียดาย ให้กลายเป็นมื้ออาหารที่อิ่มท้องและอิ่มใจของใครอีกหลายคนแทน การดำเนินงานนี้ช่วยให้ไก่คุณภาพดีถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์สูงสุด ไม่ถูกทิ้งให้สูญเปล่า พร้อมตอกย้ำเจตนารมณ์ของเคเอฟซีในการดูแลผู้คน โลก และคุณภาพอาหารให้สามารถเข้าถึงมื้อที่ปลอดภัยและยั่งยืนอย่างแท้จริง
๐ 6 ปีของ KFC Harvest กับผลลัพธ์ที่ชัดเจน
นับตั้งแต่ริเริ่มโครงการในระยะเวลา 6 ปี มูลนิธิเคเอฟซีได้
- ส่งต่อมื้ออาหารคุณภาพดีแล้วกว่า 4 แสนมื้อ
- นำอาหารส่วนเกินกลับมาใช้ประโยชน์กว่า 100 ตัน
- ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 250 ตัน
- อีกทั้งร่วมมือกับอาสาสมัครท้องถิ่นกว่า 200 คน กระจายอาหารสู่ 17 จังหวัดทั่วประเทศไทย
ตลอดการทำงานที่ผ่านมาสะท้อนถึงความตั้งใจในการช่วยให้คนไทยเข้าถึงอาหารอย่างเท่าเทียมควบคู่กับการลดปริมาณอาหารส่วนเกินอย่างมีประสิทธิภาพ
๐ จากมุมมองเคเอฟซี อาหารหนึ่งมื้อคือพลังของความห่วงใย
เพราะเพียงมื้ออาหารหนึ่งมื้อก็สามารถเปลี่ยนวันที่ยากลำบากของใครบางคนให้กลายเป็นวันที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความหวังได้ ภัทรา ภัทรสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารแบรนด์ เคเอฟซี ประเทศไทย กล่าวว่า “สิ่งที่เราตั้งใจมาตลอดในโครงการ KFC Harvest คือการทำให้ ‘อาหาร’ กลายเป็นโอกาสให้กับคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนของปี เราอยากให้เคเอฟซีเป็นส่วนเล็ก ๆ ที่ช่วยเติมเต็มชีวิตประจำวันของใครบางคน ด้วยมื้อที่ปลอดภัย อร่อย และส่งต่อด้วยความตั้งใจจริงจากทีมงานและอาสาในทุกพื้นที่”
๐ เสียงจาก SOS Thailand: “หนึ่งมื้อ… เติมเต็มได้มากกว่าที่คิด”
มูลนิธิ SOS Thailand ได้รับ “ไก่น้อง” ที่ผ่านกระบวนการบรรจุและจัดเก็บตามมาตรฐานความปลอดภัย ก่อนนำไปกระจายต่อสู่ครัวชุมชนผ่านระบบขนส่งควบคุมอุณหภูมิ และนำไปปรุงใหม่อย่างถูกสุขลักษณะ ณัฐพล เกษมราษฎร์ Central Logistic & Donor Supervisor มูลนิธิ SOS Thailand กล่าวว่า“ทุกครั้งที่เราส่งต่อ ‘ไก่น้อง’ ผ่านโครงการรักษ์อาหาร เราเห็นได้ชัดว่ามื้ออาหารหนึ่งมื้อสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับครอบครัวในชุมชนได้จริง ๆ ทั้งในแง่ของความอิ่มท้องและกำลังใจ เราจะยังคงทำงานร่วมกับเคเอฟซีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อาหารคุณภาพดีถูกส่งต่อไปยังผู้ที่ต้องการมากที่สุด”
กทม. ลงพื้นที่เคียงข้างชุมชน: บทบาทสำคัญที่ทำให้ภารกิจ ‘ไม่ทิ้งให้ใครต้องหิว’ เดินหน้าอย่างแท้จริง
ในภารกิจครั้งนี้ พรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมลงพื้นที่เคียงข้างทีมเคเอฟซีและอาสาสมัคร ช่วยกันส่งต่อ “ไก่น้อง” ให้กับชุมชนบ่อนไก่ด้วยตัวเอง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกรุงเทพมหานครในการสนับสนุนระบบจัดการอาหารที่ยั่งยืน อีกทั้งช่วยเพิ่มพลังให้ภารกิจนี้เดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๐ ก้าวเล็ก ๆ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงใหญ่ให้สังคม
แม้จะเป็นอาหารส่วนเกิน แต่เมื่อจัดการอย่างถูกวิธี อาหารเหล่านั้นก็กลับมามีคุณค่าใหม่และช่วยเปลี่ยนชีวิตผู้คนได้จริง นี่คือบทพิสูจน์ว่าความร่วมมือจากหลายภาคส่วนสามารถทำให้โลกและสังคมดีขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ KFC Harvest จะยังคงเดินหน้าขยายเครือข่าย เพื่อให้มื้ออาหารดี ๆ เดินทางถึงมือคนที่ต้องการมากที่สุดต่อไป