KFC เสิร์ฟโชคลาภและความมงคลรับปีใหม่ด้วย “กระเป๋าบักเก็ตโชคดี”

KFC ประเทศไทยต้อนรับปี 2569 เสิร์ฟโชคลาภและความสิริมงคลให้กับทุกคน ด้วย “กระเป๋าบักเก็ตโชคดี” รับปีใหม่ พร้อมข้อความนำโชคให้ได้สะสมถึง 4 แบบ ที่ร้าน KFC ทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ) ตั้งแต่วันนี้ – 28 มกราคม 2569 เท่านั้น พร้อมเปิดตัวหนังโฆษณาเล่าอินไซต์โดนใจสายมู
ปีใหม่เป็นช่วงเวลาที่หลายคนอยากเริ่มต้นปีด้วยโชคลาภและความสิริมงคล KFC ประเทศไทยจัดใหญ่ต้อนรับปีใหม่ด้วยแคมเปญ “กระเป๋าบักเก็ตโชคดี” เพื่อมอบความมงคลให้กับทุกคนในช่วงต้นปี จากอินไซต์เรื่องความเชื่อด้านสิริมงคลของคนไทย โดยเฉพาะในช่วงต้นปีที่หลายคนมองหาตัวช่วยเสริมดวงในทุกด้าน สู่ไอเดียสุดมงคลรับปีใหม่จาก KFC ประเทศไทย ด้วยการจัดพิธีบวงสรวงเสริมโชครับต้นปี โดยอาจารย์ กานต์ มุสิกบุญเลิศ (อาจารย์ปุ๊บปั๊บ) จากสยามพิธี พร้อมทั้งพนักงาน KFC ร่วมประกอบพิธีสวดอวยพร “กระเป๋าบักเก็ตโชคดี” ท่ามกลางบรรยากาศของการประกอบพิธีกรรม เพื่อส่งต่อความมั่งคั่ง สุขภาพดี ความรัก และความสำเร็จ ให้แฟนๆ เริ่มต้นปีอย่างมีพลัง ด้วยความอร่อยและได้รับโชคลาภทุกๆ ด้าน ให้ได้ปังรับต้นปีไปพร้อมกัน
KFC ประเทศไทยยังได้นำอินไซต์ด้านความเชื่อของมงคลของคนไทยมาต่อยอด ด้วยการเปิดตัวหนังโฆษณาที่เชื่อมโยงความโชคลาภแบบสนุกสนาน ผ่านการเล่าเรื่องด้วยไอคอนของวงการของขลัง “เอ็ม หัตถ์เทพ” ด้วยการโชว์สไตล์การตรวจพระแบบนิ่งขรึม แต่มีอารมณ์ขันให้ทุกคนได้ขำกัน โดยได้หยิบซีนคุ้นตาจากคอนเทนต์ตรวจพระของเจ้าตัวมาเล่าใหม่ ก่อนเฉลยนำไปสู่ของขลังที่แท้จริง “กระเป๋าบักเก็ตโชคดี” จาก KFC ที่เป็นไอเท็มเสริมดวงให้แฟนๆ ได้สะสมกัน
ซูเฮล ลิมบาดะ Market Lead & Chief Marketing Officer KFC ประเทศไทย กล่าวว่า “เมื่อก้าวเข้าสู่ปีใหม่ เรื่องของความโชคดี พลังบวก และการเริ่มต้นใหม่มักจะเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสำคัญ นั่นจึงเป็นที่มาของ ‘กระเป๋าบักเก็ตโชคดี’ ของเรา ที่อยากเปลี่ยนช่วงเวลาเริ่มต้นปีให้มีความหมายมากขึ้น เพียงอิ่มอร่อยกับชุดบักเก็ตในราคาเริ่มต้น 199 บาท ลูกค้าจะได้รับกระเป๋าบักเก็ตโชคดี ที่มาพร้อมข้อความนำโชคกลับบ้านไปด้วย โดยจะได้รับ 1 ใน 4 ข้อความ ได้แก่ สมหวัง, แข็งแรง, ร่ำรวย, สำเร็จ ในฐานะแบรนด์ไก่ทอดอันดับหนึ่ง เราอยากผสานความคุ้มค่า เข้ากับความอร่อย ความสนุก และพลังใจดีๆ เพราะสำหรับ KFC ความอร่อยไม่ควรแค่อิ่มท้อง แต่ต้องช่วยเติมรอยยิ้มและกำลังใจด้วย ที่สำคัญที่สุด เราหวังว่าความตั้งใจเล็กๆ นี้จะช่วยเพิ่มพลังใจดีๆ โมเมนต์ที่ดี ให้กับการเริ่มต้นปีใหม่ และขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีแห่งความสุข ความเจริญ และความโชคดีของคนไทยทุกคน”
เปิดถุงรับโชคกันได้เลย! เพียงซื้อชุดบักเก็ตที่ร่วมรายการ* ไม่ว่าจะเป็น พอดีบักเก็ต, พอใจบักเก็ต, ออลอินวันบักเก็ต, ชุดจุใจ, ชุดสุขใจ หรือปาร์ตี้บักเก็ต ในราคาเริ่มต้น 199 บาท (เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10:00 – 17:00 น.) รับไอเท็มเสริมดวงไปเลยฟรีๆ “กระเป๋าบักเก็ตโชคดี” ให้แฟนๆ ได้สะสมกันทั้งหมด 4 แบบ 4 ข้อความนำโชค ได้แก่ สมหวัง, แข็งแรง, ร่ำรวย และ สำเร็จ โดยกระเป๋าบักเก็ตโชคดีจะบรรจุในแต่ละถุงแบบสุ่ม ไม่สามารถเลือกแบบได้ (จำกัดกระเป๋าบักเก็ตโชคดี 1 ใบ ต่อ 1 ชุดที่ร่วมรายการ*)
พร้อมเสิร์ฟความมงคลและความอร่อยทั่วประเทศที่ร้าน KFC ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ) สามารถซื้อได้ที่ร้าน, ซื้อกลับบ้าน, ไดร์ฟทรู และรับที่ร้าน/รถ (Just Pick-Up) ตั้งแต่วันนี้ – 28 มกราคม 2569 เท่านั้น
