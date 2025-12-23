ผู้แทนพิเศษจีนร้องไทย-กัมพูชายุติสู้รบ หวนกลับโต๊ะเจรจาแก้ข้อพิพาทอย่างสันติ

รอยเตอร์ - ผู้แทนพิเศษของจีนประจำภูมิภาคกล่าวว่าสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับไทยและกัมพูชาคือการตกลงหยุดยิงและยุติการสู้รบโดยเร็วที่สุดเพื่อกลับเข้าสู่การเจรจา และแก้ไขข้อพิพาทชายแดนอย่างสันติ
เป็นเวลา 3 สัปดาห์แล้วที่ไทยและกัมพูชาปะทะกันตามแนวชายแดนทางบกยาว 817 กิโลเมตร หลังจากการเจรจาหยุดยิงครั้งแรกที่มาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียน และประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ เป็นคนกลางนั้นล้มเหลว
นับตั้งแต่นั้นมา จีนได้เข้าร่วมกับนักการทูตระดับสูงของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เรียกร้องให้ทั้งสองประเทศใช้ความยับยั้งชั่งใจและดำเนินการเพื่อยุติการสู้รบ
จีนสนับสนุนความพยายามไกล่เกลี่ยของอาเซียน และยินดีที่จะสร้างเงื่อนไขและจัดหาเวทีสำหรับการเจรจาระหว่างสองฝ่ายอีกครั้ง กระทรวงการต่างประเทศของจีนอ้างคำกล่าวของ เติ้ง ซีจวิน ผู้แทนพิเศษด้านกิจการเอเชีย ของกระทรวงฯ
เติ้งเพิ่งเดินทางเยือนสองประเทศ โดยได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลทั้ง 2 ประเทศ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการทูตแบบเดินทางไปมาหาสู่ของจีน
ไทยและกัมพูชาตกลงที่จะจัดการประชุมเจ้าหน้าที่กลาโหมในวันพุธ (24) โดยมีเป้าหมายเพื่อกลับมาเจรจาหยุดยิงอีกครั้ง ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่ได้รับการต้อนรับจากอาเซียน
จีน ที่เรียกตัวเองว่ามิตรและเพื่อนบ้านใกล้ชิดของทั้งกัมพูชาและไทย ได้พยายามอำนาจความสะดวกในการไกล่เกลี่ย โดยระบุว่าจีนส่งเสริมการแก้ไขความขัดแย้งในแบบตนเอง โดยไม่ได้อ้างถึงข้อตกลงหยุดยิงของทรัมป์
ทรัมป์อ้างว่าความขัดแย้งระหว่างกัมพูชาและไทยเป็นหนึ่งใน 8 สงครามที่เขาหยุดยั้งได้ทั่วโลก แม้ว่าการสู้รบจะปะทุขึ้นอีกครั้งก็ตาม
“ในภูมิภาคที่มีความอ่อนไหวทางประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อน มีผู้เล่นไม่กี่รายที่สามารถอ้างได้ว่าได้รับความไว้วางใจและมีความเต็มใจที่จะสนับสนุนความพยายามในการไกล่เกลี่ยได้เช่นเดียวกับจีน ซึ่งแนวทางที่สมดุลและสร้างสรรค์ของจีนเป็นแรงผลักดันที่มั่นคงสำหรับการลดความตึงเครียด ดังเช่นที่จีนได้ทำในการช่วยไกล่เกลี่ยการปรองดองระหว่างอิหร่านและซาอุดิอาระเบียเมื่อปีที่แล้ว” บทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์ไชน่า เดลี่ ระบุ.