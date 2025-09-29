"พีพี-กฤษฏ์"นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์คนใหม่!! เสิร์ฟโชว์สุดอลังการ ในงาน "MizuMi X PP Krit - Roar of Beauty: Awaken The Tiger's Legend"

เรียกเสียงฮือฮาได้เป็นไวรัลไปทั่วโซเชียลกับ MizuMi (มิซึมิ) ที่ได้คว้าตัว พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดชกร มาเป็นพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ล่าสุด แถมกระแสตอบรับครั้งนี้ยังมาแรงบนโลกออนไลน์แบบเกินคาด ทันทีที่เปิดตัวสินค้าก็สร้างปรากฏการณ์ SOLD OUT ภายในไม่ถึง 1 นาที ของ MizuMi CICAFuse™u Calming Mask Super Set และยังเอาใจชาวด้อม LOVELY แบบต่อเนื่องกับแฟนมีตของ พีพี - กฤษฏ์ ในงาน “MizuMi x PP Krit - Roar of Beauty: Awaken The Tiger's Legend” เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้า
เกษรอัมรินทร์ ใน Beauty Palace
โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักของเหล่าแฟนคลับที่ยกขบวนมาให้กำลังใจพีพีอย่างคับคั่ง และพีพีก็เสิร์ฟเหล่าแฟนคลับกับโชว์สุดอลังการ เริ่มต้นด้วยความร้อนแรงกับการเปิดตัวพีพีพร้อมโชว์เพลง "Fire Boy" เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ ได้ดังสนั่นเลยทีเดียว ก่อนจะเป็นโมเมนต์พิเศษระหว่างพีพีและ Lucky Fans กับการเล่นกิจกรรมสุดใกล้ชิดบนเวที ส่งท้ายด้วยเพลงใหม่ล่าสุด "What's going on" ก่อนจะเสิร์ฟอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ด้วยโชว์จากบอดี้การ์ด สุดพิเศษ วง PERSES ที่นำ 2 เพลงฮิต "BODY GUARD" และ "ห้ามขยับจับนะ" มาโชว์ performance ให้ได้ชมกันจนเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆ ทั้งในงานและโซเชียลได้เป็นอย่างดี ก่อนจะจบด้วยอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์สุดพิเศษกับการประกาศ พีพี-กฤษฏ์ ในฐานะ
พรีเซ็นเตอร์ MizuMi Skin Fit Invisible Pad โทนเนอร์แพดล่องหน ที่บำรุงผิวหน้าได้ดุจการใช้มาสก์ชีท พร้อมเปิดหนังโฆษณาตัวใหม่ให้แฟนคลับได้รับชมกันครั้งแรกของโลก เรียกได้ว่างาน "MizuMi x PP Krit - Roar of Beauty: Awaken The Tiger's Legend" ถือว่าการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และพรีเซ็นเตอร์ที่ได้รับความสนใจอย่างมาก และ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ MizuMi (มิซึมิ) ในการบุกตลาดสินค้ากลุ่มแผ่นมาสก์และโทนเนอร์แพด
ติดตามข่าวสารหรือผลิตภัณฑ์ของ MizuMi (มิซึมิ) ได้ที่ เฟสบุ๊ก MizuMi_Official , อินสตาแกรม mizumi_official และชอปได้ทุกช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ทาง Line Official : @mizumi
#MizuMixPPKrit_RoarOfBeauty #TonerPadMizuMi #มาสก์เสือพีพี