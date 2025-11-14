ยอดใช้งานอินเทอร์เน็ตสตาร์ลิงก์ในพม่าลดฮวบ หลังสเปซเอ็กซ์ปิดระบบในพื้นที่ศูนย์สแกมเมอร์

เอเอฟพี - ศูนย์ข้อมูลเน็ตเวิร์คแห่งเอเชียแปซิฟิก (Apnic) ที่จัดสรรและลงทะเบียนทรัพยากรหมายเลขอินเทอร์เน็ตในภูมิภาคระบุว่า สตาร์ลิงก์ (Starlink) ของอีลอน มัสก์ ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตดาวเทียม และศูนย์หลอกลวงในพม่านำไปใช้งาน พบว่าการใช้งานทั่วประเทศลดลงอย่างมากนับตั้งแต่ปลายเดือนก.ย.
จากการสืบสวนของเอเอฟพีเมื่อไม่นานนี้ ได้เผยให้เห็นตัวรับสัญญาณของบริษัทสัญชาติอเมริกันติดตั้งอยู่บนอาคารที่ต้องสงสัยว่าเป็นศูนย์สแกมเมอร์หลายแห่ง
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในพม่ามากถึง 14% เชื่อมต่อผ่านสตาร์ลิงก์ในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา ทำให้สตาร์ลิงก์เป็นผู้ให้บริการที่ได้รับความนิยมสูงสุด แต่ส่วนแบ่งดังกล่าวลดลงเหลือไม่ถึง 7% เมื่อวันที่ 10 พ.ย. ตามการระบุของ Apnic
ภาพที่บันทึกจากโดรน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนของเอเอฟพี ที่เผยแพร่รายงานไปเมื่อกลางเดือนต.ค. ที่ผ่านมา ได้เผยให้เห็นจานรับสัญญาณดาวเทียมสตาร์ลิงก์ติดตั้งเรียงเป็นแถวยาวบนหลังคาของศูนย์หลอกลวงในเคเค พาร์ก ที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดนติดกับไทย
หลังจากนั้นไม่นาน สเปซเอ็กซ์ (SpaceX) ที่เป็นบริษัทแม่ของสตาร์ลิงก์ ได้ประกาศปิดระบบรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตกว่า 2,500 เครื่อง ในบริเวณใกล้เคียงกับศูนย์หลอกลวงที่ต้องสงสัยในพม่า
สตาร์ลิงก์ยังตกเป็นเป้าของการสอบสวนของรัฐสภาสหรัฐฯ ตั้งแต่ปลายเดือนก.ค. ที่ผ่านมา เกี่ยวกับบทบาทในการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ศูนย์หลอกลวงเหล่านี้ ซึ่งมีเหยื่ออยู่ทั่วโลก
บริษัทนี้กลายเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2568 สองเดือนหลังจากจดทะเบียนกับ Apnic
บริการอินเทอร์เน็ตดาวเทียมรายนี้ครองอันดับหนึ่งจนถึงสิ้นเดือนก.ย. แต่ร่วงลงมาอยู่อันดับ 4 ในวันที่ 9 พ.ย.
ศูนย์หลอกลวงส่วนใหญ่ ที่มักเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงด้วยกลอุบายหลอกให้รักหรือหลอกให้ลงทุน ถูกควบคุมโดยกลุ่มอาชญากรชาวจีนที่ร่วมมือกับกองกำลังติดอาวุธในพม่า
นับตั้งแต่กลางเดือนต.ค. รัฐบาลทหารพม่าได้ดำเนินการบุกตรวจค้นเคเค พาร์ก และมีรายงานว่ามีการรื้อถอนและทำลายอาคารประมาณ 100 หลัง แต่จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมโดยเอเอฟพีพบว่า พื้นที่ราว 3 ใน 4 ของเคเค พาร์ก ยังคงเต็มไปด้วยอาคารที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ารัฐบาลทหารพม่ายังคงปิดหูปิดตาต่อเครือข่ายหลอกลวงเหล่านี้ ขณะเดียวกันก็ให้พันธมิตรกลุ่มติดอาวุธควบคุมพื้นที่ชายแดนในนามของตน.