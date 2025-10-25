“ดีเอสไอ” รับร้องทุกข์ผู้เสียหายเคยถูกหลอกใช้แรงงานนิคมไท่จื่อ กัมพูชา ฐานเครือ “Prince Group”

MGR Online -“ดีเอสไอ” รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนที่เคยถูกหลอกลวงให้เดินทางไปทำงานในนิคมไท่จื่อ (TAI ZHI) จังหวัดตาแก้ว ประเทศกัมพูชา ขยายผล
วันนี้ (25 ต.ค.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เผยแพร่เอกสาร โดยระบุว่า “กรณีปรากฏข่าวว่า เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ตำรวจกัมพูชาลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารที่ตั้งอยู่ในนิคมที่เรียกว่า ไท่จื่อ ในจังหวัดตาแก้ว ทางใต้ของกัมพูชา ในเครือ Prince Group ซึ่งเป็นจุดต้องสงสัยว่า เป็นฐานปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์ ซึ่งใช้แรงงานที่ถูกค้ามนุษย์มาเพื่อหลอกลวงเหยื่อทั่วโลก รวมถึงชาวเกาหลีใต้ จำนวน 59 คน ที่ออกมาจากเขตนิคมดังกล่าวถูกส่งตัวกลับไปยังประเทศเกาหลีใต้ นั้น
จากกรณี จึงมีเหตุที่น่าเชื่อว่าอาจมีคนไทยที่ถูกหลอกลวงไปบังคับใช้แรงงานในลักษณะของการค้ามนุษย์ ในสถานที่ดังกล่าวรวมอยู่ด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติในเครือข่ายของนายเฉิน จื้อ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จึงได้สั่งการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดย พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้กองคดีการค้ามนุษย์ ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและขยายผลไปยังเครือข่ายในประเทศไทยต่อไป
กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงขอประชาสัมพันธ์มายังพี่น้องประชาชนที่เคยถูกหลอกลวงให้เดินทางไปทำงาน ในนิคมไท่จื่อ (TAI ZHI) จังหวัดตาแก้ว ประเทศกัมพูชา หรือมีญาติพี่น้องที่เคยเดินทางไปทำงานในสถานที่ดังกล่าว ให้เข้าแจ้งข้อเท็จจริงต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อจะได้พิจารณาดำเนินการทางกฎหมายและขยายผลไปยังเครือข่ายในประเทศไทยต่อไป
โดยสามารถเดินทางมายัง กองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ หรือ แจ้งเบาะแสทางเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ www.dsi.go.th หรือ แชทบอทไลน์ออฟฟิเชียล @dsi.th หรือโทรสายด่วน DSI 1202 ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษจะรักษาข้อมูลของผู้ร้องไว้เป็นความลับ”