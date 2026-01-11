โครงการถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4 เปิดถึงสาย 3 ขาออก เสร็จตลอดเส้น ก.ย. 69

ถนนสายใหม่ "พรานนก-พุทธมณฑล สาย 4" เปิดให้สัญจรเฉพาะขาออก จากพุทธมณฑล สาย 2 ถึงพุทธมณฑล สาย 3 แล้ว ส่วนขาเข้าจากพุทธมณฑล สาย 3 มุ่งหน้าแยกไฟฉาย เปิดสิ้นเดือนนี้ ส่วนช่วงคลองทวีวัฒนาคาดแล้วเสร็จ มิ.ย. 69 แต่ช่วงถนนพุทธมณฑลสาย 4 ติดปัญหาขอใช้พื้นที่กรมทางหลวงก่อสร้างทางแยกต่างระดับ เสร็จเฉพาะถนนพื้นราบ ก.ย. 69
วันนี้ (11 ม.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า กรุงเทพมหานครเปิดใช้ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4 โครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 2-สาย 3 ซึ่งเปิดให้ประชาชนสัญจรแล้ว เฉพาะขาออก จากถนนพุทธมณฑล สาย 2 ถึงถนนพุทธมณฑล สาย 3 ระยะทางประมาณ 3.4 กิโลเมตร โดยนายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมผู้บริหารสำนักการโยธา ลงพื้นที่ติดตามการเปิดใช้ถนนไปแล้วเมื่อวานนี้ (10 ม.ค.)
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นถนนขนาด 8 ช่องจราจร ปัจจุบันคืบหน้า 90% ตามแผนงานจะเปิดให้สัญจรเฉพาะขาออกไปก่อน ส่วนขาเข้าจากถนนพุทธมณฑล สาย 3 ถึงถนนพุทธมณฑล สาย 2 และเชื่อมต่อกับเส้นทางเดิมมุ่งหน้าแยกไฟฉาย มีแผนจะเปิดให้สัญจรในวันที่ 31 ม.ค. ส่วนทางขึ้น-ลง (Ramp) จะทยอยเปิดครบภายในปลายเดือน ม.ค. ถึง ก.พ. 2569
อย่างไรก็ตาม ยังคงเหลือโครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 3-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ระยะทาง 3 กิโลเมตร งบประมาณ 1,300 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จบางส่วน 500 เมตร ถึงถนนเลียบคลองทวีวัฒนา ในเดือน มิ.ย. 2569
ส่วนที่เหลืออีก 2.5 กิโลเมตร เสร็จเฉพาะถนนพื้นราบประมาณเดือน ก.ย. 2569 สามารถเดินทางจากแยกไฟฉาย ถนนพรานนก ไปยังจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาครได้ แต่การก่อสร้างสะพานทางแยกต่างระดับยังติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่กับกรมทางหลวง อาจจะต้องใช้เวลาก่อสร้างเล็กน้อย