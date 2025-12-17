Baby ZonZon เสิร์ฟรอยยิ้ม พร้อมชวนทุกคนมาเติมพลังความสุขส่งท้ายปีกับงาน Amazon Run 2025: Wonder Carnival

Baby ZonZon ชวนแฟน ๆ และลูกค้า Café Amazon มาสนุกกับบรรยากาศงานวิ่งสีสันสดใส และกลิ่นอายคาร์นิวัลสุดอบอุ่นในงาน Amazon Run 2025: Wonder Carnival ที่ชวนทุกคนออกมาปลดปล่อยพลังดี ๆ พร้อมเก็บโมเมนต์รอยยิ้มกลับบ้านแบบเต็ม ๆ
ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณไกรพิท เปรมมณี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจไลฟ์สไตล์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิด พร้อมส่งต่อพลังแห่งการให้ ด้วยการมอบรายได้จากค่าสมัครทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ เพื่อสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือแพทย์ โดยมี พันเอก อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์ เลขาธิการมูลนิธิฯ ให้เกียรติรับมอบ ณ สวนพุทธมณฑล สาย 4 จังหวัดนครปฐม ถือเป็นอีกหนึ่งปีที่ Café Amazon เดินหน้าชวนลูกค้าร่วมสร้างประโยชน์คืนสู่สังคมผ่านกิจกรรม Amazon Run
ปีนี้ สวนพุทธมณฑล สาย 4 ถูกเนรมิตให้เป็นโลก Wonder Carnival ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงเชียร์ และเสียงหัวเราะ มีผู้เข้าร่วมวิ่งกว่า 1,000 คน ในสองระยะทาง คือ Fun Run 5 กม. และ Mini Marathon 10 กม. โดยผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนได้รับเสื้อวิ่ง เหรียญและของที่ระลึก อาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่มจาก Café Amazon และพาร์ทเนอร์ที่คอยเติมความสดชื่นตลอดงาน นอกจากนี้ยังมีโซนกิจกรรมสนุก ๆ ที่ Baby ZonZon ตั้งใจจัดเต็ม ทั้งมินิเกม มุมถ่ายรูป และโซนอาหาร ให้ทุกคนได้ชาร์จพลังเหมือนอยู่ในคาร์นิวัลจริง ๆ
ตลอดทั้งงาน Baby ZonZon ทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์แห่ง “รอยยิ้มและการบริการ” ของ Café Amazon ตั้งแต่จุดสตาร์ต ระหว่างเส้นทาง ไปจนถึงโซนกิจกรรม คอยต้อนรับ ส่งกำลังใจ และเติมความสุขให้ทุกก้าวของผู้เข้าร่วม เพราะ Café Amazon เชื่อว่า… ทุกกิจกรรมที่เราจัดขึ้น ต้องทำให้ลูกค้ารับรู้ถึงความใส่ใจอย่างแท้จริง และ Baby ZonZon จะยังคงส่งต่อรอยยิ้มผ่านโครงการโหวตบริการ “รักยิ้ม” ตลอดทั้งปี
หลังจากสร้างความสุขในงาน Amazon Run แล้ว Café Amazon และ Baby ZonZon จะยังคงเดินหน้ามอบรอยยิ้มผ่านโครงการ “รักยิ้ม” ที่เปิดให้ลูกค้าโหวตประสบการณ์บริการจากบาริสต้าทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อเป็นแรงใจในการพัฒนาคุณภาพบริการให้ดียิ่งขึ้น อบอุ่นขึ้น และใส่ใจทุกความรู้สึกของลูกค้าในทุก ๆ วัน โดยมี Baby ZonZon เป็นตัวแทนส่งต่อความสดใส ความห่วงใย และพลังบวกจาก Café Amazon อย่างต่อเนื่อง ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ Facebook: Café Amazon