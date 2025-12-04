“blueplus+ App” จัดแคมเปญ “บลูพลัสบันดาลพร Café Amazon ฟรี 1 ปี” แทนคำขอบคุณสมาชิก

blueplus+ แอปพลิเคชันที่เชื่อมโยงทุก Ecosystem ในเครือโออาร์ จัดแคมเปญ “บลูพลัสบันดาลพร Café Amazon ฟรี 1 ปี” เพื่อขอบคุณสมาชิกที่ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมมอบโอกาสให้ทุกคนได้มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรับคูปอง Café Amazon ดื่มฟรีตลอดปี รวมมูลค่ากว่า 2,190,000 บาท ระยะเวลาของแคมเปญระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 - 31 มกราคม 2569 โดยสมาชิกสามารถสะสมสิทธิ์ลุ้นรางวัลได้จาก 3 ช่องทาง ได้แก่
· สมัครสมาชิกใหม่ blueplus+ รับ 1 สิทธิลุ้น
· ล็อกอินเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน blueplus+ ครั้งแรก รับ 1 สิทธิลุ้น
· ใช้จ่ายผ่าน blueplus+ wallet ที่ร้านค้าในเครือ OR ทุก 50 บาท รับ 1 สิทธิลุ้น
(รับสิทธิ์สูงสุด 20 สิทธิ์ต่อใบเสร็จ)
ลุ้นรับเครื่องดื่ม Café Amazon ฟรีตลอดปี รวมทั้งสิ้น 100 รางวัล รางวัลละ 21,900 บาท รวมมูลค่า 2,190,000 บาท สำหรับ
สมาชิกผู้โชคดีจะได้รับคูปองส่วนลด Café Amazon มูลค่าคูปองละ 60 บาท เมื่อมียอดชำระไม่ต่ำกว่า 60 บาท จำนวน 365 คูปอง ใช้ได้ต่อเนื่องตลอด 12 เดือน ผ่านแอปพลิเคชัน blueplus+ เริ่มแจกตั้งแต่เดือนมีนาคม 2569
การจับรางวัลแบ่งเป็น 2 ครั้ง พร้อมติดตามประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางทางเว็บไซต์ www.blueplus.com และในแอปพลิเคชัน blueplus+
· ครั้งที่ 1 จำนวน 50 รางวัล มูลค่า 1,095,000 บาท จับรางวัลวันที่ 6 มกราคม 2569 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 7 มกราคม 2569
· ครั้งที่ 2 จำนวน 50 รางวัล มูลค่า 1,095,000 บาท จับรางวัลวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569
blueplus+ ใช้ง่าย ตรงใจ และใช้ได้ทุกวัน พร้อมยกระดับประสบการณ์ให้ผู้ใช้งานรู้สึกว่าสะดวก ง่าย และคุ้มค่ากว่าเคย ผู้สนใจสามารถสมัครสมาชิก blueplus+ ได้ผ่าน แอปพลิเคชัน blueplus+, เว็บไซต์ www.blueplus.com, PTT Station, Café Amazon