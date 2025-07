OR เปิดตัว แอป ‘blueplus+’ หนุนDigital Transformation เชื่อมEcosystem อย่างไร้รอยต่อ

OR เปิดตัวแอปพลิเคชัน ‘blueplus+’ โฉมใหม่ เชื่อมโยงแบรนด์–บริการ–ผู้บริโภคใน OR’s Ecosystem อย่างไร้รอยต่อ ต่อยอดแผนแม่บทดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าหม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เป็นประธานในงานเปิดตัว แอปพลิเคชัน ‘blueplus+’ โดยมีนายภากร สุริยาภิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจดิจิทัลและโซลูชัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารปตท. เข้าร่วมงานนายภากร เปิดเผยว่า การเปลี่ยนผ่านสู่ยุค แอปพลิเคชัน blueplus+(Digital Transformation) ไม่ใช่แค่การนำเทคโนโลยีมาใช้งาน แต่คือการวางรากฐานใหม่ให้กับประสบการณ์ของลูกค้า โดย OR มีการจัดทำแผนแม่บทดิจิทัล (Digital Roadmap) เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบบริการ และสร้างการเชื่อมโยงที่ไร้รอยต่อระหว่างแบรนด์ต่าง ๆ ภายใน OR’s Ecosystem ซึ่งการเปิดตัว แอปพลิเคชัน ‘blueplus+’ โฉมใหม่นี้ ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการผลักดันกลยุทธ์ดิจิทัลของ OR ให้เป็นจริงอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับแอปพลิเคชัน blueplus+ นี้ ได้มีการ Repositioning เพื่อเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญภายใต้แผนแม่บทดิจิทัล (Digital Roadmap) โดยจะพลิกบทบาทของแอปฯให้เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลศูนย์กลางของ OR’s Ecosystem ทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูล บริการ และสิทธิประโยชน์จากทุกแบรนด์ในเครือเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ เพื่อสร้างจุดแข็งให้ OR เข้าใจลูกค้าได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น ต่อยอดสู่บริการเฉพาะบุคคล โดยแอปพลิเคชัน blueplus+ มาพร้อมอินเทอร์เฟซใหม่ที่ทันสมัย ใช้งานง่าย และจดจำได้ทันที โดยมีฟีเจอร์หลักที่ออกแบบโดยยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง ทั้งในแง่การใช้งานและคุณค่าที่ได้รับ เช่น ระบบ Café Amazon Rewards ที่สะสมแต้มตามระดับสมาชิกเมื่อซื้อสินค้าหรือเครื่องดื่มที่ร้าน Café Amazon เพื่อแลกรับของรางวัลสุดพิเศษ ฟังก์ชันจาก PTT Station ที่ให้ผู้ใช้ตรวจสอบราคาน้ำมัน ค้นหาสถานีบริการ และซื้อคูปองส่วนลดได้ทันที ไปจนถึง blueplus+ wallet ที่รองรับการชำระเงินแบบไร้เงินสด ตอกย้ำแนวคิด ‘แอปบลูพลัส ใช้ง่าย ตรงใจ ใช้ได้ทุกวันสำหรับผู้ใช้งานเดิมของแอป “เอ็กซ์พลอร์” (xplORe) จะสามารถอัปเดตเป็น blueplus+ ได้โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องดาวน์โหลดใหม่ ขณะที่ผู้ใช้งานใหม่สามารถเริ่มดาวน์โหลดแอปได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป