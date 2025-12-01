แกร็บ รีแบรนด์ Rewards สู่ “GrabCoins” อัปโปรฯ แจก 500 Coins ทุกการใช้งาน

แกร็บ (Grab) ประกาศรีแบรนด์ระบบสะสมคะแนนจากเดิม “GrabRewards” เปลี่ยนเป็น “GrabCoins” เน้นประสบการณ์ผู้ใช้มากขึ้น เปิดให้ “แลกส่วนลดทันทีที่หน้าชำระเงิน” พร้อมปรับอัตราแลกให้คุ้มค่า ประเดิมมอบ 500 GrabCoins ทุกการใช้บริการ ตลอดช่วงเทศกาล
นายพนมกร จิระเสถียรพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า ในยุคที่แพลตฟอร์มดิจิทัลมีการแข่งขันสูง การสร้างแบรนด์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ แต่ต้องอาศัยกลยุทธ์การรักษาฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง
แกร็บจึงให้ความสำคัญกับการสร้างความผูกพันระยะยาวผ่าน 3 แกนหลัก ได้แก่ GrabUnlimited (สมาชิกรายเดือน), GrabVIP (สำหรับผู้ใช้ยอดสูง) และล่าสุดคือการยกระดับ GrabRewards ที่เปิดตัวมาตั้งแต่ปี 2559 สู่ GrabCoins
“การรีแบรนด์เป็น GrabCoins ครั้งนี้ เปรียบเสมือนการสร้างสกุลเงินแห่งความภักดี (Loyalty Currency) ที่จะช่วยมัดใจผู้ใช้บริการให้อยู่ในอีโคซิสเต็มของแกร็บ ด้วยจุดเด่นที่จดจำง่าย สะสมสะดวก และแลกใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยได้เริ่มทยอยใช้งานแล้วในสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา และไทย”
สำหรับระบบใหม่ของ “GrabCoins” ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ Pain Point เดิมของผู้ใช้งาน โดยเน้นความง่ายและคุ้มค่า ด้วยการปรับโครงสร้างการสะสมคะแนนให้จำง่าย สำหรับสมาชิก GrabUnlimited ทุกการใช้จ่าย 10 บาท จะได้รับ 1 GrabCoin และปรับอัตราแลกเปลี่ยนใหม่ที่คุ้มค่าขึ้น โดย 20 GrabCoins แลกเป็นส่วนลดได้ 1 บาท (จากเดิมที่ต้องใช้ถึง 22 คะแนน) โดยเหรียญจะมีอายุ 6 เดือน
ขณะเดียวกัน ยังเพิ่มปุ่ม “แลกส่วนลดทันที” ที่หน้าชำระเงิน รองรับแล้วทั้ง GrabFood และ GrabMart (ส่วนบริการเรียกรถจะเริ่มใช้ได้ต้นปีหน้า) ช่วยลดขั้นตอนการเข้าไปกดแลกคูปองแบบเดิม รวมถึงเปิดตัวโปรแกรม “GrabCoins Power Up” ให้เรทการสะสมเหรียญพิเศษสำหรับบริการเฉพาะทาง เช่น จองรถล่วงหน้า (Advance Booking) รับคืน 1,800 Coins หรือ เรียกรถไปสนามบิน รับคืน 1,500 Coins เป็นต้น
เพื่อเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ แกร็บได้จัดแคมเปญ “ยิ่งใช้ ยิ่งคุ้มกับ GrabCoins” ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 – 31 มกราคม 2569 โดยมีสิทธิพิเศษ อย่างรับทันที 500 GrabCoins เมื่อใช้บริการหลัก (เรียกรถ, สั่งอาหาร, สั่งสินค้า, ส่งพัสดุ) และแลกรับเครื่องดื่มฟรี โดยสามารถนำ Coins ไปแลกรับสิทธิประโยชน์จากพาร์ทเนอร์ชื่อดัง อาทิ Oh Juice!, KOI Thé, ชาตรามือ, Café Amazon และ Jian Cha