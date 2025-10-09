AIS ฉลอง 35 ปี ใช้ 1 พอยต์ รับคูปอง Café Amazon 50 บาท 100,000 แก้ว 10 ต.ค.

เอไอเอส ฉลองครบรอบ 35 ปี ขอแทนคำขอบคุณลูกค้ากว่า 51 ล้านรายทั่วประเทศ ที่ไว้วางใจและเติบโตไปพร้อมกัน ด้วยการเติมเต็มทุกโมเมนต์ความสุข ผ่านแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ “AIS 1 POINT 12 WEEKS 12 WOW” ใช้ AIS Points เพียง 1 คะแนน เตรียมแลกรับสิทธิพิเศษสุดว้าวได้ต่อเนื่อง 12 สัปดาห์ ตลอด 3 เดือนเต็ม เอไอเอสตั้งใจมอบทุกเซอร์ไพรส์ความ WOW ให้ลูกค้าต่อเนื่องตลอดทั้งแคมเปญ และในวันที่ 10 ตุลาคม 2568 นี้ ขอมอบของขวัญความ WOW ครั้งใหญ่ ให้ลูกค้าใช้ AIS Points 1 คะแนน แลกรับฟรี! คูปองส่วนลดเครื่องดื่ม Café Amazon มูลค่า 50 บาท ได้เลยทันที วันเดียวเท่านั้น!
ผ่านแอป myAIS ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 11.00 น. (หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม) โดยแจกความสดชื่นแบบจัดหนักถึง 100,000 แก้ว ให้คนไทยได้สดชื่นไปพร้อมกันทั้งประเทศ พร้อมแล้วก็เตรียมแอป myAIS ให้พร้อม และเตรียมเอไอเอส พอยท์ไว้รอได้เลย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://m.ais.co.th/9WHxlJxtG