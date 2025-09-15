“สิริน”นำทีมงานสำรวจความเสียหายหลังน้ำท่วมย่านพุทธมณฑล เผย ชุมชนดั้งเดิมกระทบหนักกลายเป็นแอ่งกระทะรับน้ำ เหตุรอบข้างถมสูงไร้ควบคุม

เมื่อวันที่ 15 กันยายน นายสิริน สงวนสิน ส.ส.กทม. พรรคประชาชน เปิดเผยว่า ช่วงนี้ กทม.เจอฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้น้ำระบายไม่ทัน เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ปัญหานี้เป็นปัญหาซ้ำซากที่ต้องอาศัยการวางแผนทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เนื่องจากเกี่ยวกับระบบเส้นทางการระบายน้ำ การวางผังเมือง การวิศวะกรรม และสภาพพื้นที่ของกรุงเทพฯเป็นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำที่เป็นพื้นที่น้ำท่วมมาตั้งแต่สมัยอดีต โดยล่าสุดตนและทีมงานพรรคประชานได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบริเวณ พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 36 ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่ยังมีน้ำท่วมขังทำให้ไม่สามารถดำเนินชีวิตตามปกติได้ จึงได้รวบรวมข้อมูลเพื่อประสานงานในการเยียวยาและฟื้นฟูในระยะต่อไป
“ปัญหาที่เราพบไม่ใช่แค่น้ำท่วมชั่วคราวแต่เป็นน้ำท่วมซ้ำซากและเกือบถาวร เพราะเป็นชุมชนดั้งเดิมที่กลายแอ่งกระทะโดยไม่ตั้งใจ เนื่องจากมีหมู่บ้านหรือสิ่งปลูกสร้างใหม่เกิดขึ้นโดยรอบซึ่งจะมีการถมดินขึ้นสูงแทบจะถึงหลังคาชั้น 2 ทำให้เวลาฝนตกจะมีมวลน้ำไหลมารวมกันเกิดน้ำขังเป็นเดือนๆ บางทีก็ยาวไป 3-4 เดือน บางบ้านท่วมไปถึงห้องนอน ยังไม่นับเรื่องเชื้อโรค ปลิง ตะขาบ หรือไฟฟ้าที่อาจช็อตได้สร้างความลำบากอย่างยิ่งให้ผู้อยู่อาศัย แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะส่วนใหญ่ไม่ได้มีรายได้มากนัก ขอเครื่องสูบน้ำไปยังหน่วยงานต่างๆก็ยากและต้องมีค่าน้ำมัน จะซื้อเองก็มีราคาสูง ตัวหนึ่งตกราว 880,000 บาท “ นายสิรินกล่าว
นายสิริน กล่าวว่า นอกจากปัญหาการถมที่ เรื่องนี้ยังเกี่ยวข้องกับการจัดการผังเมืองซึ่งปล่อยให้มีการปลูกสร้างปิดทางน้ำ อย่างชุมชนนี้เคยมีทางระบายน้ำหลายที่ มีกระทั่งทางสัญจรโดยโดยเรือที่ทำให้น้ำระบายได้ แต่สุดท้ายทางคลองก็ถูกปิดไป เรื่องนี้ผมจะรับไปดูกฎหมายเกี่ยวกับผังเมืองและการบังคับใช้กฎหมายว่าจะทำอะไรได้หรือไม่ เพื่อไม่ให้การปลูกสร้างในกรุงเทพฯเกิดขึ้นแบบปล่อยปละละเลยสะเปะสะปะ สร้างปัญหาให้กับคนเล็กคนน้อยและกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่องนี้ควรมีการแก้ไขอย่างจริงจัง ในเบื้องต้นผมได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอเครื่องสูบน้ำมาก่อน ส่วนในอนาคตผมคิดว่าอาจต้องช่วยปรับสภาพพื้นที่เช่นการถมดินให้สูงขึ้นไม่กลายเป็นแอ่งกระทะ จะเป็นไปได้หรือไม่ว่าดินที่ได้จากการขุดเจาะก่อสร้างงานกรุงเทพมหานครบางส่วนจะนำมาใช้เพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ให้ประชาชน
นายสิริน กล่าวต่อไปว่า เราได้ช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการมอบถุงยังชีพและประสานไปยังเขตเรื่องกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วมระลอกต่อไปหากฝนยังตกหนัก อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ยังต้องจับตาเพราะยังไม่พ้นหน้าฝน หากช่วงไหนไม่มีภารกิจในสภา ตนและทีมงานก็จะลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายและช่วยคลี่คลายให้ได้มากที่สุด