ชี้รัฐธรรมนูญ 2560 จำกัดการทำมาหากิน ยกตัวอย่างเช่น Sex Worker

ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ แกนนำเคลื่อนไหวเห็นชอบแก้รัฐธรรมนูญ ระบุ รัฐธรรมนูญ 2560 จำกัดการทำมาหากิน เอื้อทุนเทา กดให้ประชาชนจนลง มาตรา 25 ทำให้บางอาชีพไม่ถูกกฎหมาย เช่น Sex Worker เป็นกฎหมายที่จำกัดการทำมาหากิน
วันนี้ (11 ม.ค.) เฟซบุ๊ก "Yingcheep Atchanont" ของนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ แกนนำเคลื่อนไหวเห็นชอบแก้รัฐธรรมนูญ โพสต์ข้อความระบุว่า "พอดีมีคนโง่ๆ คนหนึ่งครับ ใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่า Katanyoo Tungmepol ที่ไม่รู้ตัวเองว่าโง่ ผมไม่รู้จักเขามาก่อน และไม่รู้ด้วยว่าเป็นคนจริงๆ หรือไม่ ถ้าเป็นคนจริงๆ ก็คงเสร่อมาก เขามาตั้งคำถามไว้ว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
-ไม่มีมาตราไหนที่จำกัดการทำมาหากิน
-ไม่มีมาตราไหนเอื้อทุนเทา
-ไม่มีมาตราไหนที่กดประชาชนให้จนลง
ใช่หรือไม่
ผมก็ขอยืนยันครับว่า รัฐธรรมนูญ 2560 มีเรื่องเหล่านี้เต็มไปหมด
เลยตอบเขาไป แต่ก็เชื่อว่าเขาคงไม่อ่าน หรืออ่านก็ไม่เข้าใจ เลยเอามาโพสใหม่เสียเลยให้เข้าใจตรงกัน หวังว่าจะไม่มีใครมาแสดงความโง่ซ้ำเดิมอีก ใครจะเม้นต์อะไรก็ช่วยคิดให้มากขึ้นแล้วไปพัฒนาตัวเองมาใหม่ก่อนนะครับ
มาตราที่จำกัดการทำมาหากิน คือ มาตรา 25 ครับ ที่บอกว่าทุกอย่างในประเทศนี้ถูกจำกัดภายใต้ความมั่นคงของรัฐ ศีลธรรมอันดี ทำให้บางอาชีพไม่ถูกกฎหมาย เช่น Sex Worker เป็นกฎหมายที่จำกัดการทำมาหากินครับ
มาตราที่เอื้อทุนเทา คือ 107 + 203 ที่ว่าให้สว. มาจากระบบเลือกกันเองของผู้สมัคร ใครมีเงินมาก มีพวกมาก ก็สมัครกันมา โหวตกันเอง เสร็จแล้วก็ไปเลือกศาลรัฐธรรมนูญ ไปเลือกกกต. เลือกป.ป.ช. เพื่อไม่ให้ตรวจสอบตัวเอง ไม่ว่าจะทำผิดอะไรก็ไม่ต้องรับผิด เนี่ยแหละครับ ค้ำยันอำนาจไว้ให้การทุจริตไม่ถูกตรวจสอบตลอดไป
มาตราที่กดให้ประชาชนจนลง คือ 74 ที่ให้สิทธิแรงงานแค่เหมาะสมแก่การดำรงชีพ ก็คือ กดให้มีได้เท่าที่จะกิน ทั้งที่ฉบับก่อนหน้านี้รับรองสิทธิแรงงานได้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ซึ่งถ้าบริษัทกำไรมาก็จะมีโอกาสลืมตาอ้าปากได้ แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ให้ ให้แค่เท่าที่มีกิน และยังมีมาตรา 47 48 68 71 73 ที่กำหนดให้คนที่จะได้รับสิทธิและบริการจากรัฐต้องเป็น "ผู้ยากไร้" ครับ แปลว่าถ้าจน จะได้สิ่งต่างๆ ถ้าไม่จน มีกินแล้ว ก็จะไม่ได้รับ นี่แหละครับรัฐธรรมนูญที่กดให้ประชาชนจนลงครับ
สรุปว่า รัฐธรรมนูญ 2560 จำกัดการทำมาหากินครับ เอื้อทุนเทาครับ และกดให้ประชาชนจนลงครับ"
นอกจากนี้ นายยิ่งชีพ ยังโพสต์ภาพระบุว่า "รัฐธรรมนูญ 2560 ไม่ได้เขียนให้คดีทุจริตไม่มีอายุความ ไม่ได้เขียนให้คนทุจริตมีโทษประหารชีวิต ไม่ได้เขียนห้ามนักการเมืองนั่ง First Class ถ้าไม่เชื่อก็ลองเปิดหาดิ มาตราไหน?? มันไม่มี!! นี่มัน Fake News ของ IO ทหาร ปล่อยตั้งแต่ปี 59 อย่าไปหลงเชื่อ มันดูโง่!!