“เท้ง” ชูเลือกตั้ง 69 เสียง ปชช.มีความหมายแท้จริง ต้องเลือกอยู่กับรัฐล้มเหลวหรือพลิกโฉมประเทศใหม่

หัวหน้าพรรคส้ม ชูธง การเลือกตั้งปี 69 คือ ปีที่เสียงของประชาชนจะมีความหมายอย่างแท้จริง เป็นปีที่ประชาชนต้องเลือก จะอยู่กับรัฐล้มเหลวแบบเดิม หรือจะเดินหน้าพลิกโฉมประเทศครั้งใหม่
วันนี้ (16 ธ.ค.) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ อดีต สส. แบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน ได้รับเชิญไปบรรยายที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้หัวข้อ “ดิจิทัล กระจายอำนาจ งบประมาณกับการพัฒนาประชาธิปไตย” ร่วมกับอาจารย์และนิสิต
โดย นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ได้รับเกียรติเชิญมาบรรยายที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในหัวข้อ “ดิจิทัล กระจายอำนาจ งบประมาณกับการพัฒนาประชาธิปไตย” ร่วมกับอาจารย์และนิสิต โดยได้ชวนทุกคนย้อนกลับไปรำลึกถึงการเมืองไทยในอดีต และการเลือกตั้งที่ผ่านมาว่าตลอด 20 ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง
ครั้งสุดท้ายที่ไทยมีการเลือกตั้งและได้นายกรัฐมนตรีตามเจตนารมณ์ทางการเมือง ก็คือ เมื่อปี 2554 ภาพของอำนาจของประชาชนที่ได้ลงคะแนนในคูหาสามารถสะท้อนเสียงประชาชนตามความเป็นจริง และภายหลังจากการเลือกตั้งปี 2554 การเมืองไทยก็กลับสู่วงจรรัฐประหารเช่นเคย และไม่ปกติเป็นเวลากว่า 10 ปี อีกทั้งยังเกิดผลภูมิจากการทำรัฐประหารมาสู่ปัจจุบันผ่านรัฐธรรมนูญ 2560
นายณัฐพงษ์ ย้ำถึงประเด็นสำคัญของการเลือกตั้งในครั้งหน้า ว่า ไม่ใช่การเลือกตั้งปกติทั่วไปแต่มันคือการตัดสินว่า ประเทศไทยจะเดินต่อไปทางไหน
ตลอด 15 ปี นับตั้งแต่ปี 2554 เสียงของประชาชนไทยแทบไม่เคยเป็นผู้ตัดสินหน้าตารัฐบาลอย่างแท้จริง มีรัฐประหาร มีการสืบทอดอำนาจ มีการกำหนดกติกาที่ไม่เป็นธรรม ทำให้การเลือกตั้งหลายครั้ง กลายเป็นแค่พิธีกรรม ไม่ใช่การตัดสินอนาคตประเทศอย่างแท้จริง
นายณัฐพงษ์ กล่าวต่อไปว่า เราเชื่อว่า ประเทศไทยมีทางออกจากวิกฤตทุกอย่างที่ลุมล้อมประเทศอยู่ตอนนี้ แน่นอนว่า เราต้องการรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ มีเจตจำนงทางการเมืองในการเข้ามาบริหารประเทศเพื่อขับเคลื่อนวาระแก้ไขปัญหาเรื่องยากๆ ให้ประเทศชาติ สิ่งสำคัญและหลักคิดในการทำงานพวกเราคือรัฐบาลใหม่ปี 2569 ที่จะเข้ามาต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นของประชาชน นี่คือเป้าหมายของ “ไทยไม่เทา ไทยเท่ากัน ไทยทันโลก”
“ไทยไม่เทา” หมายความว่า รัฐบาลต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีพื้นที่ให้คอร์รัปชันและทุนสีเทา ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน นี่คือการตรวจสอบที่สำคัญที่สุด “ไทยเท่ากัน” ทุกคนต้องเข้าถึงโอกาสและบริการของรัฐอย่างเป็นธรรม ไม่ว่าคุณจะเกิดที่ไหน มีฐานะอย่างไร การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นคือสิ่งที่เป็นความตั้งใจของพรรคประชาชนในการกระจายอำนาจ กระจายคน และกระจายงบประมาณเพื่อให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการตัวเองได้ และ “ไทยทันโลก” รัฐต้องทำงานทันสมัย มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองที่สามารถใช้งานได้จริง บริหารงบประมาณให้คุ้มค่าตอบโจทย์ชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่
นายณัฐพงษ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ทั้งหมดนี้ต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงปี 2569 นี้ จะไม่ใช่แค่การเลือกพรรคใดพรรคหนึ่ง แต่คือการเลือกว่าจะยอมอยู่กับรัฐที่มีการเมืองแบบเดิม บริหารประเทศล้มเหลวต่อไป หรือจะเริ่มสร้างประเทศไทยใหม่ไปด้วยกัน
นี่ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน แต่มันคือเรื่องของ common sense ทางการเมือง และการเลือกตั้งครั้งหน้า คือ โอกาสที่เราจะพาประเทศไทยกลับสู่การเมืองที่ปกติอีกครั้ง การเมืองที่เสียงของประชาชนมีความหมายจริงๆ