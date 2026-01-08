สยอง! หมอแล็บเผยภาพ “ปรสิตหน้าว่าว” สาเหตุท้องเสียเรื้อรัง เตือนทางเข้าเชื้อสุดอี๋

เช็กด่วน! ใครที่มีอาการท้องอืด ท้องเสียเรื้อรัง แถม 'อึมันวาว ลอยน้ำ และเหม็นคาวรุนแรง' อย่าชะล่าใจ! ล่าสุด 'หมอแล็บแพนด้า' ออกมาเตือนภัยเงียบจาก 'จิอาร์เดีย แลมเบลีย' โปรโตซัวหน้าตาประหลาดที่ชอบสิงในลำไส้ แฉเส้นทางติดเชื้อสุดสยองที่มาจาก 'การเผลอกินขี้' โดยไม่รู้ตัว
วันนี้ ( 8 ม.ค.) เพจ “หมอแล็บแพนด้า” ออกมาโพสต์เรื่องราวของโปรโตซัวชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในลำไส้เล็กของมนุษย์ ตรวจพบได้จากการตรวจอุจจาระ โดยจะส่งผลให้ลักษณะอุจจาระ มันวาว ลอยน้ำ และเหม็นคาวรุนแรง โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า
“นี่ตัวอะไร???
เรื่องของเรื่องคือ หน้าที่หลักของนักเทคนิคการแพทย์อย่างผม นอกจากตรวจเลือด เสมหะ ปัสสาวะ อสุจิ หรือสารคัดหลั่งของร่างกายทุกส่วนแล้ว อีกอย่างนึงก็คือการ “ตรวจอุจจาระ” (Stool Examination)นี่แหละครับ กลิ่นนี่ไม่ต้องพูดถึง... หอมชื่นจายยยย อยากลองดมใกล้ๆมั้ยล่ะ 5555
สิ่งมีชีวิตหน้าตาประหลาดที่กำลังว่ายในอึของคนไข้ตัวนี้เค้าเรียกว่า “Giardia lamblia” (จิอาร์เดีย แลมเบลีย)
ไอ้เจ้าตัวนี้มันคือ โปรโตซัวที่ชอบไปสิงอยู่ในลำไส้เล็กของเรา
ทีนี้เวลาเราตรวจเจอในอุจจาระ มันจะมาใน 2 ร่าง
1. ร่างดุ๊กดิ๊ก ร่างนักกีฬาว่ายน้ำ (โทรโฟซอยต์): เคลื่อนที่ได้
รูปร่าง: มันจะคล้ายๆ รูปว่าว หรือลูกแพร์ผ่าซีก มีใครเห็นเป็นอะไรได้อีกบ้าง
มีนิวเคลียส 2 อัน อยู่ซ้ายขวา
มีเส้นๆเรียกว่า แฟลกเจลลา งอกออกมา 4 คู่ เอาไว้ว่ายน้ำ
เวลาส่องกล้องสดๆ จะเห็นมันว่ายพลิกไปพลิกมา เหมือน “ใบไม้ร่วง”
2. ร่างจำศีล (ซีสต์): ร่างไข่หุ้มเกราะ
พอร่างแรกมันรู้ตัวว่าจะต้องถูกขับออกมาพร้อมอึ พอออกข้างนอกร่างกายคนแล้วมันไม่มีอาหาร มันจะหดหนวด แล้วสร้างเกราะหนาๆ หุ้มตัวเอง กลายเป็นวงรีๆ เรียกว่า ซีสต์
ร่างนี้อึด ถึก ทน! อยู่ในดิน ในน้ำได้เป็นเดือนๆ เพื่อรอคนดวงซวยคนต่อไปมากินมันเข้าไป
แล้วมันเข้าไปอยู่ในท้องคนไข้ได้ไง?
ก็คือ.... ออกจากอึของอีกคน ไปเข้าปากของอีกคน (Fecal-oral route) เราเรียกว่าอะไรดี 55555 เผลอกินอะไรที่เปื้อนขี้เข้าไปรึเปล่าน้าาาา!
ตัวอย่างเช่น
กินน้ำหรืออาหารที่ไม่สะอาด ปนเปื้อนเชื้อ
กินผักสดที่ล้างไม่สะอาด
ไม่ล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะหลังเข้าห้องน้ำ
ใช้ลิ้นเลียทวารหนักของอีกคนหนึ่ง หึๆๆ ฮั่นแน่!!! มีคนเคยครับคุณครู
ใครที่โดนเจ้านี่เล่นงาน อาการเด่นๆ คือ ท้องเสียเรื้อรังครับ
“ถึงขี้แตกมากมาย ยังดีกว่าใจที่แตกร้าว” อะไรวะ 5555
กลับมาที่ไอ้เจ้า Giardia ปกติธุระของมันเนี่ยชอบไปเกาะที่ผนังลำไส้เรา แล้วไปขัดขวางการดูดซึม “ไขมัน”
ผลคือ... อึของเราจะ “มันวาว ลอยน้ำ และเหม็นคาวรุนแรงมากกกก” ท้องอืด ลมในท้องเยอะสุดๆ ผายลมมีกลิ่นเหม็น
“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” ยังใช้ได้เสมอครับ
และอย่าลืมล้างมือให้สะอาด เพราะเราไม่รู้หรอกว่า มันแอบปนเปื้อนอยู่ที่ไหนบ้างงงงง!”