xs
xsm
sm
md
lg

วิกฤตหนักสุดรอบ 25 ปี! หมอแล็บฯ เผยคลิปน้ำทะลักเข้าท่วมหนัก “โรงพยาบาลสะเดา”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจ “หมอแล็บแพนด้า” เปิดคลิปสถานการณ์อุทกภัยน้ำเข้าท่วมโรงพยาบาลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

จากสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนัก ในพื้นที่หลายอำเภอ จ.สงขลา ได้รับผลกระทบประชาชนเดือดร้อนถึง 560,000 ครัวเรือน และถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมหนักสุดในรอบ 25 ปี

ล่าสุดวันนี้ (24 พ.ย.) เพจ “หมอแล็บแพนด้า” หรือ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิคการแพทย์ชื่อดังโพสต์คลิปเหตุการณ์อุทกภัยน้ำเข้าท่วมโรงพยาบาลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ทางเพจระบุข้อความว่า “รพ.สะเดา เช้านี้หนักมาก ขอช่วยประชาสัมพันธ์ และเป็นสื่อกลางด้วยค่ะ น้ำเข้า รพ.แล้ว”

คลิก>>>ชมคลิปต้นฉบับ

กำลังโหลดความคิดเห็น