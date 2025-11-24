วิกฤตหนักสุดรอบ 25 ปี! หมอแล็บฯ เผยคลิปน้ำทะลักเข้าท่วมหนัก “โรงพยาบาลสะเดา”

เพจ “หมอแล็บแพนด้า” เปิดคลิปสถานการณ์อุทกภัยน้ำเข้าท่วมโรงพยาบาลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
จากสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนัก ในพื้นที่หลายอำเภอ จ.สงขลา ได้รับผลกระทบประชาชนเดือดร้อนถึง 560,000 ครัวเรือน และถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมหนักสุดในรอบ 25 ปี
ล่าสุดวันนี้ (24 พ.ย.) เพจ “หมอแล็บแพนด้า” หรือ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิคการแพทย์ชื่อดังโพสต์คลิปเหตุการณ์อุทกภัยน้ำเข้าท่วมโรงพยาบาลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ทางเพจระบุข้อความว่า “รพ.สะเดา เช้านี้หนักมาก ขอช่วยประชาสัมพันธ์ และเป็นสื่อกลางด้วยค่ะ น้ำเข้า รพ.แล้ว”
