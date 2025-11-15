รุมจับโป๊ะกัมพูชา โชว์ผลชันสูตรอ้างโดน M16 ทหารไทยยิง แต่สภาพแผลอย่างสวย

“จ่าพิชิต” จับโกหกกัมพูชา โชว์ผลชันสูตรศพชาวบ้านอ้างตายเพราะโดนทหารไทยยิงด้วย M16 แต่สภาพแผลอย่างสวยแถมมีกระสุนคาอยู่ แทนที่จะโดนคว้านเป็นวงกว้าง ด้าน “หมอแล็บ” บอกเหนื่อยเกินอธิบาย ถ้า AOT ยังเชื่อแสดงว่ารู้เห็นเป็นใจ
ภายหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยกัมพูชา ได้แถลงการณ์เมื่อวันที่ 14 พ.ย.ที่ผ่านมาถึงผลการชันสูตรศพนายดีไน อายุ 36 ปี ชาวบ้านไพรจัน ต.โอไบชัน อ.โอโจรว จ.บันทายมีชัย โดยอ้างว่าถูกทหารไทยยิงด้วยปืน M16 ที่ชายแดนบ้านหนองหญ้าแก้ว เมื่อวันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งผลการชันสูตรระบุว่า มีรอยกระสุนปืนเข้าที่หน้าอกด้านซ้าย เข้าไปสู่ร่างกายในแนวเฉียงจากซ้ายไปขวา ทะลุปอด เส้นเลือดใหญ่ขาด และกระสุนฝังอยู่ใต้ผิวหนังด้านขวาของหลังเหนือซี่โครง พร้อมเผยแพร่ภาพประกอบนั้น
ทางด้านนายภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิคการแพทย์ชื่อดัง แอดมินเพจเฟซบุ๊ก “หมอแล็บแพนด้า” ได้โพสต์ข้อความว่า “พอคนไทยส่วนใหญ่ถามหาภาพการชันสูตรศพจากการถูกยิง เขมรก็รีบจัดให้ พี่น้องดูเอาเถอะ
“คือบับ... มันเหนื่อยเกินกว่าจะใช้วิชาการมาอธิบาย แล้วถ้า AOT , IOT, MRT , BTS หรือสี TOA เชื่อกับอะไรแบบนี้ ก็บ้าแล้ววววว แสดงว่ารู้เห็นเป็นใจกันแน่นอน”
ขณะที่ เพจ Drama-Addict ของ นพ.วิทวัส ศิริประชัย เจ้าของนามแฝง “จ่าพิชิต ขจัดพาลชน” ได้โพสต์ข้อความว่า “แขมร์การละคร
“ภาพแรก คือภาพที่ทางการเขมรเอามาเผยแพร่ อ้างว่า เป็นภาพประชาชนเขมรที่ถูกอาวุธสงคราม ที่อ้างว่าทหารไทยเป็นคนยิงใส่ แล้วอันนั้นคือภาพตอนชันสูตร ที่เชิญ จนท. AOT ไปดูด้วย สภาพแผลอย่างสวย มันบอกว่านี่คือแผลออก ที่กระสุนคาอยู่พอดี
“พูดตามตรงคือ ถ้าถูกกระสุน 7.62 แผลเข้า อาจจะเล็กๆ แบบนี้ได้ แต่แผลออกจะใหญ่ครับ เพราะพลังงานจลน์มหาศาลของกระสุนมันจะคว้านให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้นขยายตัวเป็นวงตอนที่กระสุนผ่าน
“ดูในภาพสองนะครับ มันจะคว้านเนื้อเป็นวงกว้างเลย ดังนั้นแผลออกส่วนมาก จะไม่สวย จะเละมาก แผลมักจะกว้าง และมีร่องรอยความเสียหายของเนื้อเยื่อเยอะมาก
“แต่อันนี้ แผลสวยสัส ถถถถถถถถถ นี่มึงมองคนอื่นๆ ทั่วโลกเป็นควายหรือวะเขมร”