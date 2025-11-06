“หมอแล็บฯ” เตือน! "ทริช" โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่หลายคนไม่รู้ตัว เป็นได้ทั้งผู้หญิง-ผู้ชาย

“หมอแล็บแพนด้า” เตือน ทริโคโมเนียสิส เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เสี่ยงติดเชื้อ HIV-มะเร็งปากมดลูก เป็นได้ทั้งผู้หญิง-ผู้ชาย ป้องกันได้ด้วยวิธีสวมถุงยางอนามัย
วันนี้ (6 พ.ย.) เพจ“หมอแล็บแพนด้า” หรือ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิคการแพทย์ชื่อดัง ได้โพสต์อธิบายถึงโรคทริโคโมเนียสิส ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยระบุว่า “ดูในรูปสิครับ มันจะไม่ให้เราคันได้ไง! ตัวก็เบี้ยวๆ แถมมีแส้เอาไว้โบกไปโบกมาเพื่อทำให้มันเคลื่อนที่ไปได้ แค่คิดก็คันแล้ว
ตัวนี้ มันเป็นโปรโตซัวที่มีชื่อว่า “ทริโคโมแนส วาจินาลิส” (Trichomonas vaginalis ) เนื่องจากชื่อมันย้าวยาว เดี๋ยวนี้เค้าเลยเรียกกันสั้นๆว่า “ทริช”
อยู่ที่ไหนไม่อยู่ ชอบไปอยู่แถวอวัยวะเพศ ตัวเล็กแบบมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ซึ่งผู้ชายหลายคนเคยกินมันเข้าไปแล้วโดยไม่รู้ตัว
ทริโคโมเนียสิส เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ไวรัสที่พบบ่อยที่สุด คือการร่วมเพศนั่นแหละครับ แต่ยุคนี้เค้าให้รวมการใช้เซ็กส์ทอยด้วย เพราะมีการใช้ร่วมกัน ใช้ยังไงอย่าให้อธิบายเยอะ แต่สบายใจได้ไปนิดนึง เพราะยังไม่พบว่าการเลียจะทำให้ติดเชื้อได้
WHO ประเมินว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิดขึ้นมากกว่า 150 ล้านรายต่อปี ผู้หญิงจะเป็นโรคนี้มากกว่าผู้ชาย
ผู้มีเชื้อจะมีอาการ 5-28 วัน หลังการสัมผัสเชื้อ
อาการของทริโคโมเนียสิสในผู้หญิง:
* คัน หรือระคายเคืองที่อวัยวะเพศ
* ตกขาวเป็นฟอง (มักเป็นสีเหลืองหรือเขียว) ที่มีกลิ่นผิดปกติและเหม็น
* อักเสบ หรือรอยแดงของอวัยวะเพศภายนอก
* แผลในเยื่อบุช่องคลอด
อาการของทริโคโมเนียสิสในผู้ชาย:
* สารคัดหลั่งจากท่อปัสสาวะมีลักษณะคล้ายเมือก
* อสุจิเป็นเลือด (hematospermia) (ในกรณีที่พบได้น้อย)
* ผื่นที่บริเวณปลายอวัยวะเพศ (glans)
แต่หลายคนอาจไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้ เพราะจะมีผู้ป่วยที่แสดงอาการแค่ 20-30 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ทำให้หลายคนไม่รู้ตัว และแพร่กระจายเชื้อไปยังคู่นอนได้
โรคนี้อันตรายยังไง ?
* เพิ่มความเสี่ยงในการแพร่เชื้อและการรับเชื้อ HIV
เพราะทริชมันทำให้เกิด จุดเลือดออกเล็กๆ ภายในเยื่อเมือก ซึ่งเป็นช่องทางให้เชื้อ HIV เข้าสู่ร่างกายได้ และสลายเอนไซม์ที่คอย ยับยั้งการเกาะติดของ HIV กับเซลล์
* หญิงตั้งครรภ์บางรายอาจมีการคลอดก่อนกำหนด และ น้ำหนักแรกเกิดต่ำ
* ผู้ชายอาจเกิด มะเร็งต่อมลูกหมาก เนื่องจากต่อมลูกหมากอักเสบหรือท่อปัสสาวะอักเสบแบบไม่มีอาการ
* ผู้ที่ติดเชื้อทริช มีความเสี่ยงสูงต่อมะเร็งปากมดลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ติดเชื้อ HPV ที่มีความเสี่ยงสูงร่วมด้วย
จะป้องกันได้ยังไง?
โอววว อันนี้ง่ายมาก ถุงยางอนามัยเป็นตัวจบ เป็นวิธีที่ยืนหนึ่งในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่แล้ว และการแพร่เชื้อทริชเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีการหลั่งน้ำอสุจิเลยนะคุณ แค่จุ่มจิ๋มก็อาจติดเชื้อได้
ที่สำคัญ ความเสี่ยงติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนคู่นอน
มีคู่นอนเยอะ=เสี่ยงเยอะ
มีคู่นอนน้อย=เสี่ยงน้อย
ไม่มีเลย=น่าสงสารเนาะ
จำไว้ว่า วิธีคุมกำเนิดอื่นๆ เช่น ยาคุมกำเนิด ยาฉีด ยาฝัง หรือห่วงอนามัย ไม่สามารถ ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้เด้อออออ
อ่อ อย่าใช้ของเล่นทางเพศร่วมกันด้วยนะครับ ใช้แล้วต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อด้วย
โรคติดเชื้อทริชสามารถรักษาให้หายได้ด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะ ถ้าสงสัยว่าตัวเองจะเป็น อย่าลืมไปพบแพทย์นะคร้าบ และที่สำคัญต้องรักษาคู่นอนด้วย เดี๋ยวพอกลับบ้านไปมีเพศสัมพันธ์กันก็ติดใหม่อีก ไม่รู้จะหายกี่โมง รักษาต้องรักษาทั้งคู่นะครับ“