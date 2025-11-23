“โบว์ เมลดา” ขอเป็นกระบอกเสียง แชร์ข่าวน้ำท่วมหาดใหญ่ ฝากหน่วยงานเร่งเข้าช่วยเหลือ

เรียกว่าหนักที่สุดในรอบ 25 ปีเลยทีเดียว สำหรับวิกฤตน้ำท่วมพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพราะน้ำมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัว ทำเอาชาวบ้านเดือดร้อนหนัก ไม่มีทั้งที่อยู่อาศัย น้ำ ไฟ และอาหารกักตุน
งานนี้นางเอกสาว “โบว์ เมลดา สุศรี” เลยขอเป็นกระบอกเสียง ด้วยการช่วยแชร์ภาพข่าวน้ำท่วม ลงในไอจีสตอรี่ พร้อมเขียนข้อความฝากถึงทุกคน และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างเร็วที่สุด
“ในฐานะที่สามารถเป็นกระบอกเสียงได้ ตอนนี้หาดใหญ่น้ำท่วมเกือบทุกพื้นที่ ชาวบ้านลำบาก ไม่มีอาหารกักตุน ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีน้ำใช้ (การประปางดจ่ายน้ำ) บางพื้นที่ตัดไฟแล้ว ผู้สูงอายุและสัตว์เลี้ยงกำลังเดือดร้อน บางพื้นที่ท่วมถึงหลังคาบ้าน และมีประกาศว่าจะท่วมสูงขึ้นอีกในเวลา 18.00 น. ฝากทุกหน่วยงานเข้าช่วยเหลือคนหาดใหญ่ทุก ๆ พื้นที่ ฝากทุกคนช่วยเป็นกระบอกเสียงให้คนหาดใหญ่”