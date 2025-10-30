“ดร.เอ้” ลุยน้ำดูปัญหากรุงชั้นใน เจอน้ำเหนือ-น้ำทะเลหนุนซ้ำ เขื่อนชำรุด ชุมชนจมน้ำ เสนอใช้ความรู้จัดการน้ำตรงจุด

ทีมไทยก้าวใหม่ลุยน้ำกลางกรุง สำรวจพระนคร–ดุสิต เจอน้ำเหนือ ทะเลหนุนซ้ำ เขื่อนพังน้ำทะลักเข้าชุมชน ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก วอนหน่วยงานช่วยด่วน “ดร.เอ้” เสนอใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาซ้ำซากตรงจุด
วันนี้(30 ต.ค. 68) นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หรือดร.เอ้ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ ลงพื้นที่เพื่อดูปัญหาน้ำท่วม น้ำทะเลหนุน และเขื่อนกั้นน้ำชำรุด ในพื้นที่กรุงเทพฯชั้นใน 2 แห่ง คือ ชุมชนท่าวัง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขตพระนคร และชุมชนเทวราชกุญชร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยในพื้นที่ชุมชนท่าวัง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขตพระนคร ดร.เอ้ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ พร้อมด้วยนาย เฟียต กิติ วงษ์กุหลาบ รองหัวหน้าพรรค และคณะ โดยมีนายสมจอง รองแก้ว ประธานชุมชนท่าวัง นำดูสภาพพื้นที่ในชุมชนและรับฟังปัญหาจากผู้อาศัยอยู่ในชุมชน ที่กำลังเดือดร้อนจากสภาพน้ำท่วม ต้องใช้ชีวิตด้วยความยากลำบาก
จากการเดินสำรวจพื้นที่ทั่วชุมชน พบว่าเขื่อนที่กั้นน้ำริมตลิ่งชำรุด ไม่สามารถกั้นน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่เอ่อล้นเข้ามาได้ มีน้ำไหลผ่านใต้เขื่อนตลอดเวลา และในช่วงที่น้ำทะเลหนุน ระดับน้ำจะสูงเลยหัวเข่า ซึ่งหากไม่มีพื้นที่จ.อยุธยาคอยรองรับน้ำเหนือไว้ส่วนหนึ่ง น้ำอาจจะท่วมสูงถึงครึ่งตัวแล้วก็ได้
จากนั้น ดร.เอ้ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ และคณะ ได้เดินทางไปยังชุมชนเทวราชกุญชร เขตดุสิต กทม. โดยมีนายเพ็ชรรัตน์ มูลสาร ประธานชุมชน วัดเทวราชกุญชร ต้อนรับ พร้อมพาสำรวจพื้นที่ชุมชน ซึ่งพบว่า มีสภาพน้ำท่วมขังสูง อันเกิดจากน้ำเหนือหลากมาล้นตลิ่ง ประกอบกับมีน้ำทะเลหนุน ทำให้น้ำท่วมทางเดินภายในชุมชน ทำให้จนมองไม่เห็นทาง คนในชุมชนที่ต้องสัญจรไปมา เสี่ยงกับอันตรายทั้งสัตว์มีพิษและกระแสไฟฟ้าหากมีสายไฟชำรุดเกิดขึ้น จึงอยากเรียกร้องให้ทางเขตดุสิต ทำสะพานไม้ชั่วคราวเพื่อให้คนในชุมชนได้ใช้อย่างเร่งด่วนก่อน
“สภาพน้ำท่วมขังสูงจะเกิดขึ้นแบบนี้ทุกปี แม้ว่าจะกักน้ำเหนือไว้ที่อยุธยาแล้วก็ตาม แต่ถ้าน้ำทะเลหนุนก็จะท่วมอีก ถ้าไม่จัดการแก้ปัญหาที่ดีพอ ซึ่งทางพรรคก้าวใหม่ พร้อมนำองค์ความรู้ในการจัดการน้ำมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้“ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ กล่าว