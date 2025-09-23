“อนงค์ 2..สามสี่ชาติ” ตำนานรักข้ามภพชาติที่ไม่มีสิ้นสุด 30 ต.ค.นี้ ในโรงภาพยนตร์ แฮร่!

คาร์แมนไลน์, M Studio, และ จังก้า สตูดิโอ ขอนำเสนอ “อนงค์ 2” ภาพยนตร์ รัก โรแมนติก แฟนตาซี จากฝีมือผู้กำกับ เอส คมกฤษ ตรีวิมล เจ้าของผลงานสร้างความประทับใจอย่าง แฟนฉัน, เพื่อนสนิท, สายลับจับบ้านเล็ก และ อนงค์ ภาคแรก ที่เตรียมกลับมาปลุกหัวใจผู้ชมให้เต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความอบอุ่นอีกครั้ง
เรื่องราวตำนานรักของ “โจ” (จี๋ สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร) และ “อนงค์” (โบว์ เมลดา สุศรี) ที่แม้ความตายจะพรากพวกเขาออกจากกัน แต่ในภาคนี้เราจะได้สัมผัสความผูกพันของพวกเขาที่คงอยู่มาหลายชาติภพทั้งใน พ.ศ. 2311, พ.ศ. 2411, และ พ.ศ.2485 ในทุกชาติที่ทั้งคู่ได้หวนกลับมาเจอกัน
“เค้ารักกันมา..ทุกชาติ” ประโยคที่สะท้อนความหมายของการเดินทางในทุกภพชาติของทั้งสองดวงวิญญาณ ที่ไม่อาจตัดขาดจากกันได้ การกลับมาของความ(น่า)รัก ที่ห้ามใจไว้ไม่อยู่ เตรียมพบกับความผูกพันข้ามภพข้ามชาติ ที่จะทำให้คุณยิ้ม หัวเราะ และซึ้งไปพร้อมกัน
“อนงค์ 2" พบกัน 30 ตุลาคมนี้ ทุกโรงภาพยนตร์
