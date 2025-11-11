นนท์อ่วมเจ้าพระยาล้นท่วมชุมชนแสงเทียน ชาวบ้านเดือดร้อน คนแก่ถ่ายหนัก ถ่ายเบาลำบาก

น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนแสงเทียน นนทบุรี ชาวบ้านเดือดร้อนหนักห้องน้ำเข้าไม่ได้
เมื่อวันที่ 11 พ.ย.68 ที่ชุมชนแสงเทียน ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี น้ำทะเลหนุนสูงชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับผลกระทบหนักน้ำล้นตลิ่งเข้าบ้านเรือนประชาชนต้องเดินลุยน้ำในบ้านนานหลายวัน
นางปราณี อายุ 70 ปี (เสื้อสีดำ) ประชาชนที่บ้านอยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยากล่าวว่า เดือดร้อนหนักถูกน้ำท่วมสูงตอนนี้ตนใช้ชีวิตลำบากมากเพราะสายไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเอาลงดินไม่ได้ ต้องไปซื้ออาหารสำเร็จรูปที่ปรุงเสร็จมาทาน เพราะไม่กล้าเสียบปลั๊กไฟกลัวพลาดถูกไฟดูดต้องทนแช่น้ำอยู่แบบนี้ทั้งวันทั้งคืน จากที่เคยนอนข้างล่าง ก็ต้องขึ้นไปนอนเบียดกันบนชั้น2 ส่วนเรื่องสัตว์ก็มีมาเรื่อยๆ จำพวกสัตว์เลื้อยคลาน งูตะขาบ ห้องน้ำก็เข้าไม่ได้ถ้าจะเข้าต้องรอน้ำลงก่อนถึงจะใช้ได้ ซึ่งทราบมาว่ามีการปล่อยน้ำเพิ่มมาอีกแค่นี้บ้านตนก็รับไม่ไหวแล้วถ้าน้ำมาอีกพวกตนจะอยู่ยังไง ไม่รู้จะเอาของไปไว้ที่ไหนแล้วเพราะชั้น 2 ของบ้านเต็ม ฝากถึงเรือที่ขับผ่านไป-มา ขอให้ขับเบาลงหน่อย คลื่นซัดมาโดนบ้านริมน้ำไม้ลอยหายหมดบ้านเรือนได้รับความเสียหาย