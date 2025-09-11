เจ้าพระยาล้นตลิ่งเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ท่วม บ้าน-สวน-นา เสียหาย ชาวบ้านโอดสวนกล้วยจม ตัดใบตองขายไม่ได้

ชัยนาท – เขื่อนเจ้าพระยาหน่วงน้ำเหนือเพื่อควบคุมท้ายเขื่อน ทำระดับน้ำเหนือเขื่อนสูงล้นตลิ่ง ท่วมพื้นที่ ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท บ้านเรือน 18 หลังคาเรือน นาข้าว-ไร่ข้าวโพด-สวนกล้วยน้ำว้าเสียหาย ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก หวั่นไร้รายได้เลี้ยงชีพ
วันนี้ (11 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเหนือเขื่อนเจ้าพระยา อ.เมืองชัยนาท เพิ่มสูงขึ้น หลังการไฟฟ้าฯ หน่วงน้ำเหนือเขื่อน และควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้อยู่ที่ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อบรรเทาพื้นที่ท้ายเขื่อน แต่ส่งผลให้น้ำเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นถึง 17.00 เมตร (รทก.) สูงกว่าระดับเก็บกัก 50 เซนติเมตร
น้ำที่เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท โดยเฉพาะหมู่ 3, 4 และ 7 ทำให้นาข้าว ไร่ข้าวโพด สวนกล้วยน้ำว้า รวมถึงบ้านเรือนประชาชนกว่า 18 หลังคาเรือนถูกน้ำท่วม ระดับสูงเฉลี่ย 30–50 เซนติเมตร
นางประนอม กรุดฉ่ำ อายุ 74 ปี ชาวบ้านหมู่ 4 ต.ธรรมามูล เล่าว่า น้ำเริ่มเข้าท่วมสวนกล้วยน้ำว้าและใต้ถุนบ้านตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย. ที่ผ่านมา จนวันนี้น้ำสูงถึงระดับเอว ไม่สามารถเข้าไปตัดใบตองขายได้ เพราะนอกจากน้ำท่วม ยังมีสัตว์มีพิษอย่างตะขาบ กิ้งกือ และมด หนีน้ำขึ้นไปอยู่บนต้นกล้วยเพิ่มความเสี่ยงอันตราย
นางประนอม บอกด้วยว่า รู้สึกกังวลเพราะรายได้หลักจากการตัดใบตองขาย ถูกตัดขาด ลูกค้าที่สั่งซื้อไว้ก็ต้องยกเลิก อีกทั้งอาชีพเสริมสานกระบุงก็มีปัญหา เนื่องจากฝนตกทำให้ไม้ไผ่ชื้น กระบุงกว่า 10 ใบเริ่มขึ้นราไม่สามารถขายได้ จึงไม่รู้ว่าจะมีรายได้เลี้ยงชีพระหว่างที่น้ำยังท่วมอยู่นานเท่าใด