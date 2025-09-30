xs
xsm
sm
md
lg

ชาวบ้านที่อุบลฯขนย้ายทรัพย์สินหนีแม่น้ำมูลไหลท่วมบ้านสูงกว่า 1 เมตร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อุบลราชธานี-ชาวชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ต้องขนย้ายข้าวของหนีน้ำเข้ามาอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว
หลังแม่น้ำมูลปรับตัวสูงขึ้นจากอิทธิพลพายุบัวลอย ทำให้มีฝนตกในพื้นที่หลายวันติดต่อกัน


ชาวบ้านในชุมชนบุ่งกาแซว เทศบาลนครอุบลราชธานี ช่วยกันขนย้ายทรัพย์สินออกจากบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วม เข้ามาพักอาศัยในเต้นท์ ที่สำนักงานเทศบาลให้ใช้พักอาศัยเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวริมถนนสันเขื่อนกั้นแม่น้ำมูล ซึ่งน้ำยังท่วมไม่ถึง หลังแม่น้ำมูลมีระดับน้ำสูงขึ้น เพราะมีฝนตกจากอิทธิพลของพายุบัวลอย

ทำให้น้ำไหลท่วมบ้านแต่ละหลังสูงกว่า 1 เมตร และยังไหลท่วมปลั๊กไฟ ทำให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาตัดไฟ เพื่อความปลอดภัย


นายสมเกียรติ ดำรงศิริสกุล ชาวชุมชนบุ่งกาแซวเล่าว่า น้ำเริ่มไหลท่วมบ้านมาได้ 3 วัน ตอนนี้ระดับน้ำสูงเมตรกว่า ทำให้เข้าออกบ้านไม่ได้แล้ว ประกอบกับน้ำได้ท่วมปลั๊กไฟก็ต้องตัดไฟ ก็เลยต้องอพยพออกมา และกลัวอันตรายจากสัตว์เลื้อยคลาน เพราะไฟก็ไม่มี และอยากให้หน่วยงานมาทำระบบเปิดปิดปากท่อระบายน้ำ เพราะน้ำแม่น้ำมูลไหลมาตามท่อระบายน้ำทิ้ง

จากนั้นใช้เครื่องสูบน้ำออกไม่ให้เอ่อไหลเข้าท่วมบ้านและชุมชนจะดีที่สุด เพราะอพยพที่ก็ลำบากต้องขนย้ายข้าวของ


สำหรับเทศบาลนครอุบลราชธานี ปัจจุบันมีชุมชนถูกแม่น้ำมูลล้นตลิ่งไหลท่วมแล้ว 10 ชุมชน ต้องอพยพหนีน้ำท่วมแล้ว 128 ครอบครัวจำนวน 513 คน ซึ่งระดับแม่น้ำมูลก็ยังคงปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ

ชาวบ้านที่อุบลฯขนย้ายทรัพย์สินหนีแม่น้ำมูลไหลท่วมบ้านสูงกว่า 1 เมตร
ชาวบ้านที่อุบลฯขนย้ายทรัพย์สินหนีแม่น้ำมูลไหลท่วมบ้านสูงกว่า 1 เมตร
ชาวบ้านที่อุบลฯขนย้ายทรัพย์สินหนีแม่น้ำมูลไหลท่วมบ้านสูงกว่า 1 เมตร
ชาวบ้านที่อุบลฯขนย้ายทรัพย์สินหนีแม่น้ำมูลไหลท่วมบ้านสูงกว่า 1 เมตร
กำลังโหลดความคิดเห็น