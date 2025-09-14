น้ำมูลไหลท่วมบ้านแล้ว 2 ชุมชน ต้องขนย้ายข้าวของหนีน้ำไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว

อุบลราชธานี - ชาวชุมชนลุ่มต่ำในเทศบาลเมืองวารินชำราบ จ.อุบลฯ เริ่มขนย้ายข้าวของหนีแม่น้ำมูลไหลท่วมเกือบ 10 ครอบครัว แต่การปรับระดับขึ้นเป็นไปแบบชะลอตัวจากเดิมที่เคยขึ้นวันละ 10-20 เซนติเมตร
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ชาวบ้านชุมชนหาดสวนสุข 1 และ 2 ซึ่งเป็นชุมชนลุ่มต่ำที่สุดของเทศบาลเมืองวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เริ่มมีน้ำไหลท่วมบ้านในสูงประมาณ 30 เซนติเมตร ชาวชุมชนจึงขนย้ายข้าวของออกจากบ้านเข้าพักอาศัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางสำนักงานเทศบาลนำเต็นท์มากางให้อาศัยภายในวัดบ้านหาดสวนสุข
นางวัน สมเดช ชาวบ้านหาดสวนสุข 1 ที่อพยพหนีน้ำเข้าพักอาศัย กล่าวว่า ขณะนี้ มีชาวบ้านที่อพยพหนีน้ำท่วมบ้านแล้วเกือบ 10 ครอบครัว โดยช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาน้ำจากแม่น้ำมูลจะค่อยๆ ขึ้น แต่เมื่อคืนที่มีฝนตกทำให้น้ำเริ่มไหลเข้าท่วมบ้าน จึงต้องอพยพเข้ามาอยู่ในศูนย์พักพิงที่ทางการจัดให้
ด้านระดับแม่น้ำมูลที่สถานีวัดน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมือง วันนี้ มีระดับน้ำเพิ่มจากเมื่อวาน 6 เซนติเมตร โดยเป็นการเพิ่มขึ้นแบบชะลอตัวจากเดิมที่เคยขึ้นวันละ 10-20 เซนติเมตร ทำให้มีระดับน้ำสูง 6.34 เมตร ซึ่งยังมีระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 66 เซนติเมตร