(คลิป)ชลประทานอุบลฯ ร่วมเทศบาลเมืองวารินชำราบ ขนกระสอบทรายกั้นน้ำไม่ให้ไหลท่วมชุมชนชั้นใน

อุบลราชธานี - เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ระดมกระสอบทรายวางปิดกั้นไม่ให้แม่น้ำมูลไหลท่วมถนนและชุมชนชั้นใน เพื่อลดผลกระทบแก่ชาวชุมชน ล่าสุดในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบมีน้ำท่วมแล้ว 6 ชุมชน
สำนักงานชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำกระสอบทรายจำนวน 4,500 ใบ โดยทำเป็นแนวกระสอบทรายกว้าง 2 ชั้น สูง 6 ชั้น มาวางปิดกั้นแม่น้ำมูลที่เริ่มล้นตลิ่งไหลท่วมพื้นที่ชั้นในของชุมชนริมแม่น้ำมูล โดยเฉพาะบริเวณชุมชนท่ากอไผ่ ซึ่งมีถนนใช้เข้าออกชุมชนท่ากอไผ่ ชุมชนหาดสวนยา และชุมชนหาดสวนสุข เพื่อไม่ให้น้ำไหลท่วมถนนจนใช้สัญจรไม่ได้
พร้อมทั้งยังนำเครื่องสูบน้ำจำนวน 1 เครื่อง มาใช้สูบน้ำที่ไหลทะลักผ่านแนวพนังกั้นแม่น้ำ ให้น้ำไหลกลับลงไปสู่แม่น้ำมูล เพื่อลดผลกระทบไม่ให้น้ำไหลท่วมชุมชนลุ่มต่ำที่อยู่ใกล้กัน
สำหรับเทศบาลเมืองวารินชำราบ ปัจจุบันมีชุมชนที่ตั้งอยู่ที่ลุ่มต่ำติดแม่น้ำมูลถูกน้ำท่วมแล้ว 6 ชุมชนจาก 14 ชุมชน จำนวน 100 ครอบครัว และต้องอพยพหนีน้ำท่วมเข้าไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน 48 ครอบครัว
ส่วนแม่น้ำมูลยังมีน้ำสูงขึ้น จากน้ำเหนือของแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลที่ไหลมารวมกันที่จังหวัด ประกอบกับในพื้นที่มีฝนตกจากอิทธิพลพายุบัวลอย ทำให้มีน้ำสูง 7.78 เมตร ทำให้มีน้ำล้นตลิ่งสูง 78 เซนติเมตร