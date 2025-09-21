(คลิป)จนท.ช่วยขนย้ายข้าวของชาวบ้านหนีน้ำแม่น้ำมูลเข้าอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว

อุบลราชธานี - เจ้าหน้าที่ช่วยกันขนย้ายข้าวของให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในที่ลุ่มต่ำถูกแม่น้ำมูลไหลท่วมมาพักอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว ขณะที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีมีน้ำท่วม 2 ตำบล 1 เทศบาล 44 ครอบครัว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงวันสองวันนี้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ช่วยกันขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ของชาวชุมชนวัดป่าแสนอุดม 1 ซึ่งถูกแม่น้ำมูลล้นตลิ่งไหลท่วมบ้านที่พักอาศัย เข้าไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวที่สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีจัดให้จำนวน 10 ครัวเรือน และยังได้นำของใช้สำหรับคนป่วยมอบแก่ชาวชุมชนที่อพยพหนีน้ำไว้ใช้
พร้อมทั้งนำเต็นท์มากางรองรับปริมาณประชาชนที่ต้องอพยพเพิ่มในวันข้างหน้าอีก 10 ครัวเรือน เนื่องจากแนวโน้มแม่น้ำมูลยังปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานีขณะนี้มีน้ำท่วมแล้ว 2 ตำบล 1 เทศบาล 6 ชุมชน 2 หมู่บ้าน จำนวน 44 ครอบครัว
นางวัลย์ธิดา สิทธิโชค ชาวชุมชนวัดป่าแสนอุดม 1 เล่าว่า ขณะนี้น้ำไหลท่วมเข้าบ้านสูง 30 เซนติเมตร ที่ต้องย้ายเพราะมีคนป่วยติดเตียง ซึ่งน้ำได้ไหลท่วมมาประมาณ 2-3 วัน แต่ตอนนี้น้ำสูงขึ้นเรื่อยๆ เลยจำเป็นต้องย้าย ส่วนน้ำจะท่วมอยู่นานหรือไม่ต้องดูสถานการณ์ต่อไป
สำหรับระดับแม่น้ำมูลวันนี้มีระดับน้ำสูง 6.78 เมตร เหลืองเพียง 22 เซนติเมตรก็จะล้นตลิ่งไหลท่วมชุมชนสองฝั่งแม่น้ำทั้งหมดในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ