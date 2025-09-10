ระดมสูบน้ำไม่ให้ล้นตลิ่งไหลท่วมชุมชนลุ่มต่ำ ขณะจังหวัดเตือน 2 อำเภอรับมือน้ำท่วม

อุบลราชธานี - เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ชลประทานจังหวัดอุบลราชธานีระดมสูบน้ำจากลำน้ำสาขาแม่น้ำมูลไม่ให้ล้นตลิ่งไหลท่วมชุมชน ขณะแม่น้ำมูลยังปรับตัวสูงขึ้นใกล้ล้นตลิ่งไหลท่วม 2 อำเภอ 17 ชุมชน
มีรายงานว่าในช่วงนี้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ชลประทานจังหวัดอุบลราชธานีนำเครื่องสูบน้ำจำนวน 4 เครื่อง ระดมสูบน้ำจากลำน้ำห้วยม่วง ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูล และลำน้ำอยู่ในระดับต่ำกว่าแม่น้ำมูล ให้น้ำไหลออกลงสู่แม่น้ำ เพื่อไม่ให้ไหลท่วมชุมชนวังแดง ถนนชลประทานท่าบ่อ เทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งมีชาวบ้านอาศัยอยู่กว่า 40 ครอบครัว เพื่อลดผลกระทบจากน้ำท่วม
ขณะที่ระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมืองอุบลราชธานี มีระดับน้ำสูงขึ้นอีก 21 เซนติเมตร ทำให้แม่น้ำมีระดับน้ำสูง 5.99 เมตร ซึ่งมีแนวโน้มจะล้นตลิ่งไหลท่วมชุมชนสองฝั่งแม่น้ำ เนื่องจากมีน้ำห่างจากตลิ่งเพียง 1 เมตรเท่านั้น
ด้านนายภพ ภูสมปอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี คาดว่าจะมีชุมชนในพื้นที่ 2 อำเภอถูกแม่น้ำมูลล้นตลิ่งไหลท่วมคือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จะได้รับผลกระทบถูกน้ำท่วม 11 ชุมชน และอำเภอวารินชำราบ 6 ชุมชน จึงให้ชุมชนที่คาดจะถูกน้ำท่วมเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำมูลที่สูงขึ้นไว้ด้วย