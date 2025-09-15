ชาวบ้านสร้างเพิงพักใกล้บ้านเพื่อดูแลทรัพย์สิน ส่วน ชป.และ ปภ.เร่งสูบน้ำลดผลกระทบ

อุบลราชธานี-แม่น้ำมูลเริ่มไหลท่วมบ้านของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ และมีบางส่วนสร้างเพิงพักอยู่ใกล้บ้านที่น้ำยังท่วมไม่สูง เพื่ออยู่เฝ้าทรัพย์สิน ขณะที่ส่วนหนึ่งอพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว ส่วนชลประทานกับ ปภ.เร่งสูบน้ำจากลำน้ำสาขาแม่น้ำมูล เพื่อลดผลกระทบไม่ให้ไหลท่วมชุมชนเป็นวงกว้าง
ชาวบ้านในชุมชนหาดสวนสุข 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีบ้านถูกน้ำไหลท่วมบ้านสูงประมาณ 30 เซนติเมตร ได้อพยพขึ้นมาสร้างเพิงพักชั่วคราวที่ริมถนนในชุมชน เพื่ออยู่ใกล้บ้านจะได้ดูแลทรัพย์สินที่ยังไม่ขนย้ายออกมา เนื่องจากระดับน้ำยังไหลท่วมไม่สูงมาก
สำหรับชุมชนหาดสวนสุข 1 และ 2 ขณะนี้มีน้ำไหลท่วมบ้านแล้วประมาณ 20 หลังเรือน บางส่วนที่เป็นบ้านชั้นเดียวต้องอพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวในวัดบ้านหาดสวนสุขประมาณ 10 ครอบครัว ส่วนที่เหลือที่มีน้ำท่วมบริเวณชั้นล่าง แต่ยังอาศัยอยู่ที่ชั้นสอง ก็ยังคงพักอาศัยต่อไป
ขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ยังคงเดินเครื่องเร่งสูบน้ำจากลำน้ำวัดเสนาวงศ์ บ้านท่าบ้งมั่ง เทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อลดระดับน้ำที่ที่ล้นตลิ่งไหลท่วม กลับลงสู่แม่น้ำมูล เนื่องจากลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูลแห่งนี้ มีระดับน้ำต่ำกว่าแม่น้ำมูล
จึงต้องอาศัยใช้เครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากชุมชน เพื่อลดผลกระทบให้กับชาวชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้ลำน้ำจำนวน 6 ชุมชน ไม่ให้น้ำไหลท่วมทั้งหมด