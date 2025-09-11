น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เอ่อล้นตลิ่งเข้าบ้านชาวอ่างทองแล้ว 4 อำเภอ

อ่างทอง - แม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เอ่อล้นตลิ่งไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้ว 4 อำเภอ ด้าน ผบ.เรือนจำ นำผู้ต้องขังช่วยชาวบ้านตำบลโผงเผง กรอกกระสอบทราย
วันนี้ ( 11 ก.ย.) สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เอ่อล้นตลิ่งไหลท่วมบ้านเรือนประชาชน ที่อยู่อาศัยริมแม่น้ำ นอกเขตคันกั้นน้ำแล้ว 4 อำเภอ อำเภอไชโย อำเภอเมือง อำเภอป่าโมก และ อำเภอวิเศษชัยชาญ น้ำไหลผ่าน สถานี โทรมาตร C7A หน้าศาลากลาง จ.อ่างทอง ระดับน้ำสูง 7.80 เมตร จุดวิกฤตอยู่ที่ 8 เมตร จากระดับตลิ่งที่มีเขื่อนกั้นน้ำ 10 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,979 ลบ.ม./วินาที
ด้าน นายธิตินัย พาติกบุตร ผบ เรือนจำจังหวัดอ่างทอง นำผู้ต้องขังช่วยชาวบ้านตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก กรอกกระสอบทราย ที่บริเวณหมู่ 5 -6 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก เป็นวันแรก พร้อมด้วยชาวบ้านได้รวมแรงร่วมใจกันออกมากรอกกระสอบทราย เตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่ง ช่วยกันเสริมเรียงกระสอบทราย บริเวณริมตลิ่งจุดเสี่ยง เพื่อป้องกันน้ำไหลทะลักเข้าหมู่บ้าน ป้องกันน้ำเพื่อรับสถานการณ์น้ำต่อไป