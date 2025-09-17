แม่น้ำมูลเริ่มไหลท่วมชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ชาวชุมชนพร้อมอพยพ

อุบลราชธานี-แม่น้ำมูลเริ่มไหลท่วมชุมชนในฝั่งเทศบาลนครอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ต้องนำเต้นท์มากางให้ชาวบ้านที่บ้านน้ำท่วมอพยพมาอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว ขณะที่แม่น้ำมูลยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ แม่น้ำมูลเริ่มไหลเข้าท่วมชุมชนวัดป่าแสนอุดม 1 ถนนชลประทานท่าบ่อ เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยบ้านแต่ละหลังมีน้ำไหลท่วมบริเวณชั้นล่างของบ้าน ทำให้หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี นำเต้นท์จำนวน 8 หลัง มากางให้ชาวชุมชนที่ต้องการอพยพเข้าพักอาศัยอยู่บริเวณทางลงชุมชนที่ยังอยู่ในจุดสูง และอยู่ไม่ไกลจากบ้านที่ถูกน้ำท่วมมากนัก
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนวัดป่าแสนอุดม 1 เล่าว่า แม่น้ำมูลเริ่มทยอยปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆมาตลอดทั้งสัปดาห์ ทำให้มีน้ำไหลท่วมใต้ถุนบ้าน ขณะนี้ได้เตรียมพร้อมที่อพยพได้ทันทีหากมีน้ำท่วมถึงพื้นบ้าน โดยมีการนำแคร่ไม้ขึ้นไปวางรอไว้ที่เต้นท์ใช้อพยพแล้ว
ขณะที่ระดับน้ำแม่น้ำมูลที่สถานีวัดน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมือง วันนี้ มีระดับน้ำสูงขึ้นจากเมื่อวานอีก 6 เซนติเมตร ทำให้มีน้ำสูงอยู่ในระดับเตือนภัยและใกล้ล้นตลิ่ง โดยมีระดับน้ำสูง 6.61 เมตร เหลือเพียง 39 เซนติเมตร ก็จะล้นตลิ่งแล้ว